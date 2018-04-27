Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Северная и Южная Кореи договорились положить конец войне
Сотни врачей, недовольных зарплатами, прошли маршем по Вильнюсу
МИД Беларуси ответил на ноту из Литвы
«Яндекс» и «Вконтакте» возмущены массовой блокировкой своих IP-адресов
Митинг 1 мая: «Все лозунги, которые люди говорят на кухнях, пора сказать публично»
Не забывайте, что любую ситуацию рекомендовано рассматривать с разных сторон. На примере принца Уильяма
Лимузин Ким Чен Ына в окружении двенадцати охранников. Фотофакт
Белорусскому послу в Литве вручили ноту
Погода в выходные: в воскресенье по югу потеплеет до +27°С
Вместе с пенсиями вырастут бюджет прожиточного минимума и пособия на детей
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook
Рудкоўскі: «Не трэба рабіць адмену смяротнага пакарання прыярытэтам №1»
Наведет ли Шуневич порядок в сельском хозяйстве?
Поборы: «защита» чая за 12 лет подорожала в 100 раз!
«Арсенал» в большинстве упустил победу над «Атлетико»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
Давыдько и Гайдукевича на российском ТВ заставляли ответить, чей Крым
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
У белорусов появился неожиданный повод для гордости – он связан с взятками
Чернобыльский шлях-2018 в лицах, жестах, деталях: «Не сейте смерть!»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Жители какой страны больше всех работают, а какой зарабатывают? И где там белорусы
В Беларуси объявлена кампания против запуска АЭС: «Островецкий шлях»
Беларускі галадамор. 10 фактаў пра голад у БССР у 30-х і 40-х гадах
Реплика дня: «Вот на эти $ 68 государство и проживёт»
Кузнецов: «Девочка из Минска услышала, что я из Гомеля, и спросила: «А вы там не светитесь?»
Один пример, намекающий на существование массовой коррупции в Беларуси
Лукашенко второй раз за десять лет вспомнил про «эскадрон смерти»?
Государство вооруженных мужчин. Почему власть в Армении сменилась мирным путем
Стало известно, какие услуги «тунеядцы» будут оплачивать по полной стоимости
Ну и ну! Озвучена версия странного побега главы Гомельского района
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
«Весь салон залит кровью»: как СССР сбил корейский «Боинг»
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Лукашенко присоединился к «Чернобыльскому шляху»
Что влечет сталкеров в зону отчуждения? Фотоблог о жизни вокруг Чернобыля
Фактчекинг. Достижения Беларуси, показанные по ТВ после речи Лукашенко
13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз
«А ты чего выбиваешься из среднебелорусского трэнда?» Карикатура
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко
VIP-субботник: где работают Лукашенко, Кобяков и другие топ-руководители
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
27.04.2018
Кирилл Иванов
Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят

«Салідарнасць» составила краткое досье на регионы, возглавившие зарплатный антирейтинг.

Согласно данным Белстата о среднемесячной заработной плате за март, антирейтинг возглавили Шарковщинский, Мстиславский и Ушачский районы. Мы собрали краткую информацию об этих регионах и некоторые цифры красноречивые.

Шарковщинский район

Фото vetliva.ru

Многолетний лидер по самым низким зарплатам в стране. В марте размер средней зарплаты здесь составил 521,4 руб. (или $ 267по курсу доллара на конец месяца).

Промышленность района представлена УКП ЖКХ, основным видом деятельности которого является теплоэнергетика. Также на территории района работает Шарковщинский консервный завод, который выпускает вино улучшенного качества, мясные консервы, кондитерские изделия, белобулочные изделия, полуфабрикаты, мясо, сообщает сайт райисполкома.

Судя по апрельским вакансиям, высокими зарплатами завод похвастаться не может: юрисконсульту здесь предлагают 393 рублей. Инженеру-энергетику здесь же обещают зарплату в 305 рублей, что на 5 рублей меньше, чем зарплата заводского грузчика.

Тяжелое впечатление оставляет знакомство с демографической ситуацией в районе. С 1996-го по 2018-й количество жителей района сократилось на 40% — с 25044 до 14781 человека.

Коэффициент смертности в 2017-м составил 23,3 на 1000 человек, при этом коэффициент рождаемости равнялся 10 на тысячу жителей.

Мстиславский район

Фото postalovsky-a.livejournal.com

Данный район также входит в перечень традиционно бедных. В марте здесь в среднем платили 552 рубля ($ 283). На сайте местного райисполкома в разделе «Промышленость» присутствует единственная позиция —   ОАО «Мстиславский маслодельный-сыродельный завод».

Актуальные вакансии предлагают зарплаты на порядок ниже средней по району. Так, машинистам кранового автомобиля и экскаватора в местном ПМК предлагают по 300 рублей, главному бухгалтеру — 600.

Демографическая ситуация здесь едва ли не печальней, чем в Шарковщине. C 1996-го по 2018-й численность населения района сократилась с 33000 до 20781 человека.

Коэффициент смертности в 2017-м составил 16,4 на 1000 человек. Коэффициент рождаемости —10,8 на 1000 человек.

Ушачский район

Фото fotobel.by

В марте здесь зарабатывали 568,1 рублей ($ 291).

Промышленность района представлена тремя официально учитываемыми предприятиями, сообщает сайт райисполкома. Это ОАО «Промкомбинат», УП ЖКХ и филиал «Ушачский» ЗАО «Витебскагропродукт».

Процитируем официальную информацию о вакансиях в районе в апреле. Врачу-стоматологу в местной ЦРБ предлагают за работу в одну смену (1,25 ставки) 540 рублей.

C 1996-го население района сократилось с 22635 до 13236 человек.

Коэффициент смертности в 2017-м составил 22,1 на 1000 человек. Коэффициент рождаемости — 9,6 на 1000 человек.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:10)
Главное
Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят
Десять белорусок, чьи близкие осуждены за наркотики, объявили голодовку
Удивительный стоп-кадр, который многое объясняет
«Заморозить строительство шикарных Дроздов»: 10 злободневных плакатов Чернобыльского шляха
«Мастер-класс, как за день превратиться из диктатора в потенциального лауреата Нобелевской премии»
Фотожабы: «Бла-бла-бла жэсточайшым образом. Бла-бла-бла стабильнасць!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY