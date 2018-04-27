Северная и Южная Кореи договорились положить конец войне

Первым результатом исторического саммита двух Корей в пятницу стала договоренность о подписании мирного договора, который должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали декларацию, в которой объявили о начале эры мира и пообещали работать над избавлением Корейского полуострова от ядерного оружия. Подготовить мирный договор и подписать его планируется уже в этом году.

Выступая после переговоров, глава северокорейского режима заявил, что они с президентом Муном договорились о тесной координации действий, чтобы не повторилась печальная история полуострова, когда процесс разрядки заканчивался ничем.

- Возможно, будет откат назад, трудности и разочарования, - сказал Ким Чен Ын. - Победа не бывает без страданий.

Это была первое на памяти многих наблюдателей выступление лидера КНДР, не состоявшее из заранее написанных лозунгов.

- Мы ждали этого момента, - сказал Ким. - Мы один народ, я чувствую это. Мы должны жить в мире, как один народ, и процветать вместе.

Декларация по итогам саммита, которую подписали лидеры двух Корей, включает в себя следующие пункты:

окончание взаимных враждебных действий

превращение демилитаризованной зоны на 57-й параллели в «зону мира» и прекращение пропагандистского вещания

сокращение вооружений и ослабление напряженности в регионе

подготовка трехсторонних переговоров с участием США и Китая

воссоединение семей, разделенных вследствие войны

соединение железных дорог и автомагистралей Юга и Севера в единую транспортную систему и их модернизация

дальнейшее совместное участие в спортивных состязаниях, в том числе в Азиатских играх-2018.

В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин особо подчеркнул, что Пхеньян первым принял решение заморозить ядерные испытания: «Это ценное начало для полного избавления Корейского полуострова от ядерного оружия».

Пришел пешком

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом.

Пожав руку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, Ким назвал эту встречу началом новой истории. С момента окончания войны в 1953 году впервые руководитель коммунистического Севера лично прибыл в Южную Корею.

Саммит проходил в несколько этапов: сначала торжественно обставленное пешее прибытие Ким Чен Ына на южную сторону и переговоры в Дома мира, затем перерыв и новая серия переговоров в форме личной беседы с глазу на глаз.

После утренних переговоров и перерыва лидеры двух Корей решили побеседовать наедине и отправились на прогулку.

Как написала в «Твиттере» корреспондент Франс Пресс, издалека казалось, что говорит больше Мун Чжэ Ин, а Ким Чен Ын в основном слушает его, улыбаясь и вежливо кивая.

Долгая беседа вдали от журналистов и охранников длилась почти час. При этом телевидение вело прямую трансляцию; слов лидеров было не слышно, зато миллионы зрителей могли слышать пение редких птиц, сохранившихся в демилитаризованной зоне.

Перед началом саммита лидеры двух Корей обменялись долгим (оно длилось почти 30 секунд) рукопожатием.

В этот момент оба лидера находились каждый на своей стороне границы, между ними состоялся короткий диалог, после которого Мун Чжэ Ин сделал по приглашению Ким Чен Ына шаг на северную сторону границы. Этот момент, судя по всему, не был заранее оговоренной частью церемонии.

После этого лидеры КНДР и Южной Кореи вернулись обратно в Южную Корею и в сопровождении почетного караула отправились к Дому мира в демилитаризованной зоне. Все это время лидеры держались за руки.

Лимузин Ким Чен Ына в окружении двенадцати охранников. Фотофакт