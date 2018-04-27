Сотни врачей, недовольных зарплатами, прошли маршем по Вильнюсу

На очереди – шествие в Каунасе. Врачи оскорблены и недовольны.

26 апреля литовские врачи провели шествие по центральным улицам литовской столицы. Главное требование – повышение зарплат. Медикам обещали повысить зарплату на 20%, а повысят на 13-16%. Сейчас средняя зарплата литовских врачей составляет около 1000 евро.

Также участники протеста недовольны тем, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предложил недовольным врачам уезжать из страны.

– Мы не видим, чтобы выполнили то, что было обещано. А если премьер на встрече сказал: «так уезжайте!»... Хотелось ответить: давайте не гнать детей из дома, потом будем плакать. Студенты все видят. Если им говорят, уезжайте, так что думать? – цитирует Delfi.lt слова председателя Литовского союза врачей (ЛСВ) Живиле Гудлявичене.

Протестующие передали петицию с требованием повышения заработной платы, подписанную 42000 врачей и их пациентов в парламент, премьер-министру и представителям Минздрава Литвы.

После демонстрации на странице ЛСВ в Facebook появилась запись: «Вы спрашиваете – будет ли забастовка? И об этом мы будем говорить вместе!»

В пятницу вечером литовские врачи проведут шествие в Каунасе. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига пообещал участвовать в демонстрации, чтобы пообщаться с молодыми врачами и выслушать требования.

Напомним, 12 апреля на митинг выходили литовские пенсионеры, требуя повышения пенсий до обещанного уровня. Рейтинг правящей партии Литовский союз крестьян и зеленых достиг годового минимума и за месяц снизился с 16,2% до 11,9%.