МИД Беларуси ответил на ноту из Литвы

Озвучено, что информация о «пожаре» на БелАЭС была специально припасена к годовщине катастрофы на ЧАЭС.

В МИД Беларуси получили ноту МИД Литвы и готовят ответ. Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает TUT.BY.

— Исчерпывающий комментарий по данной ситуации уже был дан МЧС и Минэнерго Беларуси. Поэтому очевидно, что информация о неком «пожаре» и сопровождающие ее домыслы были специально припасены к годовщине трагической катастрофы на ЧАЭС и используются в откровенно политических и пропагандистских целях, — отметил он.

Официальный представитель МИД Беларуси также сообщил, что в ведомстве получили ноту литовской стороны:

— Направим обращение МИД Литвы в компетентные белорусские структуры и оперативно подготовим официальный ответ.