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27.04.2018
Алла Салькова, Газета.Ru, фото nationalgeographic.com
У детей вырывали сердца

Крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей нашли в Перу.

Археологи нашли огромное захоронение принесенных в жертву детей — около 140 скелетов. Исследователи отмечают, что это самое крупное захоронение детей, известное в настоящее время. Раскопки были поддержаны Национальным географическим сообществом США, о находке сообщается на портале National Geographic.

Исследователи обнаружили захоронение на утесе неподалеку от прибрежного поселения Уанчакито, на севере Перу. Дети в возрасте от 5 до 14 лет и 200 полуторагодовалых лам были убиты около 550 лет назад. Дети, по всей видимости, были представителями высокоразвитой доколумбовой культуре чиму. О человеческих жертвоприношениях у майя, ацтеков и инков было известно довольно много, однако в отношении чиму таких данных не было.

— Я такого не ожидал. И не думаю, что кто-то еще мог ожидать, — делится антрополог Джон Верано.

У детей и животных смещены ребра, на костях видны следы порезов. Исследователи предполагают, что у них вырезали сердца.

Вместе с детьми погребены трое взрослых, в том числе — две женщины с тяжелыми травмами головы. По мнению ученых, взрослые могли играть определенную роль в жертвоприношении и были захоронены уже после него.

Следов, которые могли бы остаться от неуверенных, случайных движений, нет — грудные клетки детям вскрывал кто-то опытный и хорошо обученный. Лица всех детей были обращены к западу, к морю. Головы лам же, наоборот, были повернуты на восток — к Андам.

— Когда люди слышат о том, что произошло, и о масштабах, первое, о чем они всегда спрашивают — почему?, — делится археолог Габриэль Прието.

Могилы покрывает слой высохшей грязи, который мог образоваться из-за наводнений, вызванных сильными дождями. Вероятно, аграрный кризис, к которому привели наводнения, сподвиг местных жителей принести жертву своим богам, считают исследователи.

Культра чиму существовала примерно с 1250 по 1470 год. Ее представители эксплуатировали обширные рудные месторождения в пределах своих владений, а также добывали золото в реках. Кроме того, чиму преуспели в изготовлении керамики, ювелирном деле, производстве тканей. На пике своего развития чиму занимали территории, простиравшиеся вдоль побережья Тихого океана почти на тысячу километров.

Однако стихийные бедствия привели к голоду и анархии, а в 1470 году чиму захватили инки. Чимор, государство чиму, оказалось в подчинении у инков, а в начале XVI века его окончательно уничтожили испанские конкистадоры.

Человеческие жертвоприношения в разное время практиковались в большинстве культур. Ритуал чиму, возможно, сыграл важную роль в развитии их общества, предполагают исследователи. Однако в большинстве известных случаев в жертву приносились взрослые люди.

— Принесенных в жертву детей объяснить определенно сложнее, — отмечает исследователь Джозеф Уотсс из Оксфордского университета.

— Люди жертвуют тем, что имеет для них наибольшую ценность, — поясняет профессор антропологии Хааген Клаус. — Возможно, принесение в жертву взрослых оказалось неэффективным, дожди продолжались. Возможно, возникла необходимость в новом виде жертвы. Без машины времени это узнать не возможно. Считается, что жертвоприношение — это способ получить что-то от божеств. Но на самом деле это гораздо более сложная система переговоров с высшими силами.

Изучив территорию поблизости захоронения, исследователи обнаружили следы собак, обутых в сандалии взрослых, босых детей и лам. Судя по глубоким отпечаткам копыт, животные активно сопротивлялись, когда их вели к месту жертвоприношения.

Анализ следов позволил археологам сделать предположения насчет того, как двигалась ритуальная процессия. Очевидно, люди и животные шли с северной и южной части утеса, встречаясь в центре, где чиму и совершили жертвоприношение, а затем захоронили тела. Останки нескольких детей и животных так и остались просто лежать в грязи.

Теперь исследователи планируют узнать больше о самих жертвах. Хотя в таком юном возрасте определить пол по строению скелета сложно, анализ ДНК показывает, что жертвами были и девочки, и мальчики. Благодаря изотопному анализу удалось установить, что не все дети были из местного населения — очевидно, они были родом из разных регионов государства Чимор.

Эту версию подтверждают и деформированные черепа некоторых детей — такая традиция существовала в более отдаленных частях империи.

Верано подчеркивает, что такие неоспоримые свидетельства массовых жертвоприношений попадаются археологам крайне редко.

— Находка заставляет задуматься — сколько же еще таких захоронений может быть в этом районе, — говорит Прието. — Возможно, это только верхушка айсберга.

 
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