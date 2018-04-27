«Яндекс» и «Вконтакте» возмущены массовой блокировкой своих IP-адресов

Компании обвиняют Роскомнадзор в ударе «по всему Рунету» в результате попыток закрыть доступ к мессенджеру Телеграм.

Надзорное ведомство не понимает принципы работы современного интернета, считает управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов. По его словам, передача «ключей шифрования», которые требуют российские спецслужбы, невозможна по определению. Он отметил, что в результате действий чиновников, был ограничен доступ ко множеству ресурсов. Полностью или частично оказались недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей.

Это усложняет работу бизнеса, в первую очередь технологического. Топ-менеджер также пообещал, что в ближайшее время соцсеть запустит голосовые и видеозвонки со сквозным шифрованием. Это значит, что никто кроме пользователя и его собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора.

Удивительный стоп-кадр, который многое объясняет

В «Яндексе» также рассказали о временной блокировки пяти своих IP-адресов. Пострадали многие ресурсы и их пользователи. Это ненормальная ситуация, сказал «Эху» директор по связям с общественностью Очир Манджиков.

В связи с произошедшим «Яндекс» потребовал разъяснений от Роскомнадзора.

Минувшей ночью в реестр запрещенных сайтов попало более 180 IP-адресов, в том числе «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников» Yahoo и Liveinternet. Через пару часов адреса из списка пропали.

Роскомнадзор объяснил ситуацию технологическими особенностями работы системы.