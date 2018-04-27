Фотожабы: «Бла-бла-бла жэсточайшым образом. Бла-бла-бла стабильнасць!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Белстат опубликовал данные о среднемесячных зарплатах в марте 2018-го. «Салідарнасць» изучила свежие данные

«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко

Послание Лукашенко-2018: «Ни о каком референдуме и не думал»

Карбалевiч: «Армэнія моцна астудзіла Лукашэнку»

Историческая встреча в деревне Пханмунджом, 27 апреля 2018 года

Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook

Россияне запустили самолетики в поддержку Telegram. Фотофакт

Минэкологии: Жителям Татарстана следует образовывать меньше отходов

Карикатура к 22 апреля была подписана неизвестным автором так: «На днюху к Ленину»

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«Субботник. Марсианские хроники»