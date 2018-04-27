Леденящие кровь кадры из триллера о маньяке «Дом, который построил Джек», который снимает Ларс фон Триер

Натуралистичный фильм о серийном убийце, совершавшем преступления в Вашингтоне в 1970-80-х годах, будет показан во внеконкурсной программе 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу с 8 по 19 мая.

Главные роли в фильме, который снимали в Дании и Швеции, сыграли Ума Турман и Мэтт Диллон.

Компания IFC Films, которая занимается прокатом триллера, довольно скупа на предварительный показ его фрагментов. Даже в официальном тизере присутствует только пара крупных кадров с жутко улыбающимся Диллоном, измазанным кровью своих жертв, пишет newsru.com.

Портал IndieWire опубликовал несколько новых кадров из фильма, которые обещают, что сцены насилия в новой картине датского режиссера будет настолько же натуралистичны, как и в его фильме «Антихрист» 2009 года. Тогда во время показа фильма в основной программе Каннского фестиваля несколько человек упали в обморок из-за детально снятых сцен насилия, в том числе сексуального характера.

На новых представленных кадрах из фильма «Дом, который построил Джек» видны несколько жертв серийного убийцы. Действие этой картины происходит в 70-х годах прошлого столетия.

Лента расскажет о пяти жертвах маньяка, на которых Джек оттачивал свое «мастерство» в попытке создать идеальное произведение искусства, которое он выставит в своем новом доме.

Кроме Турман и Диллона, в фильме сыграли: Райли Кио, Шиван Фэллон, Софи Гробёль и другие.