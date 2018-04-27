Удивительный стоп-кадр, который многое объясняет

Замечено в кабинете советника президента России по интернету Германа Клименко, который предлагает россиянам перейти на мессенджер из 90-х — ICQ.

Отметим, что Клименко также является директором и владельцем интернет-компании LiveInternet, которая, что примечательно, накануне оказалась в списке заблокированных Роскомнадзором IP-адресов вместе с «ВКонтакте», «Яндекс», Twitter и Facebook.

Заявления чиновника-бизнесмена, звучащие в последние недели, мягко говоря, удивляют многих представителей гражданского общества. Особенно учитывая то, что он является советником Путина по интернету.

Но этот фотофакт, сделанный буквально на днях во время одного из интервью, расставляет все по своим местам: