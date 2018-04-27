Белорусскому послу в Литве вручили ноту

Причиной стали сообщения в СМИ о пожаре на БелАЭС.

Накануне посол Беларуси в Литве Александр Король был вызван в Министерство иностранных дел Литвы. Он получил ноту с просьбой оперативно предоставить подробную информацию об инциденте 17 февраля на Белорусской атомной электростанции (АЭС).

В сообщении МИД Литвы говорится, что литовские компетентные органы и общественность не были проинформированы об инциденте, произошедшем более двух месяцев назад. Согласно сообщениям белорусских СМИ, 17 февраля, когда на станции были протестированы системы аварийной безопасности реактора, произошел пожар.

В ноте, представленной послу, предлагается тщательно изучить причины пожара и оперативно представить информацию об инциденте и предпринятых действиях.

По мнению экспертов по ядерной безопасности Литвы, необходим тщательный анализ причин и последствий пожара, поскольку это может иметь негативные последствия для безопасности Островецкой АЭС на этапе эксплуатации.

В МИДе Литвы напомнили, что в 2016-м на БелАЭС «произошло шесть инцидентов, известных в Литве, что вызывает серьезные сомнения в отношении качества работы по разработке проекта и его потенциального воздействия на окружающую среду».

Напомним, что ранее антиядерный активист Николай Уласевич рассказал БелаПАН(ГИП), что 17 февраля в системе аварийной защиты реактора на строящейся АЭС в Островце было крупное возгорание. Позже БелАЭС и МЧС опровергли факт пожара.

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