Погода в выходные: в воскресенье по югу потеплеет до +27°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

27 апреля ожидается облачно, с прояснениями. Днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

Ветер западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Температура воздуха в утренние часы понизится до +2..+7°С, по югу до +9°С, во второй половине дня повысится до +11..+17°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

28 апреля облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный с переходом на южный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +14..+21°С, по юго-западу +22..+24°С.

29 апреля ожидается облачно, с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +17..+23°С, в южных районах +24..+27°С.