«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США

Дарья Брель переехала вместе с семьей в штаты, когда ей было 13. В Америке белоруска живет уже пять лет. Сейчас она заканчивает школу и готовится поступать в университет.

Чем отличается американская система образования от белорусской, почему тамошним школьникам можно не напрягаться, а также о разности взглядов на брак и менталитет, — Дарья рассказала «Салідарнасці».

О переезде: «Жизнь заставила заговорить по-английски»

В США я переехала после 7 класса. На первое время мы обосновались у родственников, а после сняли квартиру. Сейчас живем в штате Делавэр в Уилмингтоне. Это небольшой город, ничем особо не примечательный.

У меня был определенный уровень знания английского. Я учила его с первого класса гимназии в Минске, плюс моя мама по профессии учитель английского − летом она обучала меня дополнительно. То есть, база была, просто я не могла говорить свободно. Естественно, попав в общество людей, которые общались только по-английски, пришлось заговорить — жизнь заставила.

Расписание: «Ты сам выбираешь, что будешь изучать»

Сразу после переезда меня зачислили посредине года в 8 класс, выдали расписание. Особых вопросов я тогда не задавала. И вообще очень мало помню об учебе в тот год – очевидно, сказался стресс.

В США 12-летнее обучение. 9-12 классы — это старшая школа. Вообще, в американской школе такого деления на классы, как у нас, нет. Как и классных руководителей. Все 11-12-классники — это один класс. У каждого школьника свое расписание, он сам выбирает, какие предметы будет изучать и на каком уровне сложности. В итоге с некоторыми одноклассниками ты даже не пересекаешься.

Помню, в 9 классе у нас сформировалась своя компания друзей. Но потом все остальные три года мы уже не встречались из-за разных расписаний, а вскоре перестали общаться. И такое, к сожалению, случается очень часто. В этом есть минус, но с другой стороны, мне нравится свобода выбора, которую я имею в школе. А друзей я нашла новых.

Предметы: «В школе изучают даже журналистику»

В год у тебя может быть максимум 8 предметов. Есть обязательные, как математика или английский, но их немного. У нас нет возможности каждый год выбирать и биологию, и химию или одновременно алгебру и геометрию. Все разбросано по годам. В 9 классе только биология, в 10-м — химия, в 11-м — физика. В 12-м просто берешь предметы, которые ты еще не изучал, но должен. Сейчас у меня 6 предметов.

Если ты выбрал весь запас обязательных предметов и у тебя остается два-три «окна», можешь взять еще какой-то предмет — не скажу что для развлечения, но чтобы у тебя были какие-то дополнительные отметки, кредиты, а не просто свободный урок. Это поможет потом в поступлении.

Например, у меня таким дополнительным предметом в 10 классе была журналистика. Писали статьи для нашей газеты. Но, если честно, мне не очень понравилось, это не мое. Еще из таких необычных школьных предметов можно назвать экономику. Там учат, как правильно заполнять налоговую декларацию, а также финансовые документы для поступления в колледж (подразумевается университет).

Учеба: «Даже без хорошего знания языка, получала отметки выше многих одноклассников»

Преподавание в Беларуси и в США отличается кардинально. Некоторые предметы в Америке мне сразу показались легче. Например, в 8 классе по алгебре мы проходили то, что я изучала в Минске еще 6-7-м. То есть, без нормального знания языка, я получала отметки выше, чем большинство учеников в моем классе. Английский, естественно, был потяжелее. Но я бы не сказала, что для человека, который плохо говорил по-английски, мне было вообще ничего непонятно, и я не знала, как это делать.

Я бы сказала, что там учиться проще. Точно помню, что в Минске я была в постоянном напряжении на уроках. Все время было что-то, чего я недопонимала. В США у меня такого нет. Вообще разница в ощущениях колоссальная.

Уровень: «Если выбираешь 4 предмета высшего уровня, берут подписку, что в случае суицида ответственности не несут»

Многое также зависит от уровня предметов, которые выбирает ученик. У одного предмета может быть три уровня: самый простой (СР), средний и повышенной сложности (Advanced Placement —уровень колледжа).

Но если кто-то не хочет напрягаться в американской школе, есть такая возможность. Для этого выбираешь простой уровень. В первый год у меня был такой предмет (тогда за меня выбирала мама). Я помню, мы там практически ничего не делали, все было очень медленно, задания почти не задавались. Когда я сама начала выбирать свои предметы, то стала выбирать что-то посложнее. Но вообще в США при желании можно спокойно пройти через всю школу, не напрягаясь. Как и везде, там тоже есть лодыри, которым ничего не надо.

Другое дело повышенный уровень — АР. Если человек в конце года хорошо сдает экзамен по этому предмету, он получает отметку, которую можно «использовать» в колледже и там уже не изучать этот предмет.

Естественно, те, кто хочет поступить в хороший университет, напрягаются, выбирая предметы повышенного уровня. Да, они сложные, на них тратится очень много сил, и человек должен быть к этому готов. Я в год беру не больше двух таких курсов. Те, кто брал больше трех, рассказывали: им выдавалась бумажка, где написано, что их предупредили, и в случае, если они не выдержат такого напряжения и совершат суицид, школа не несет ответственности. Очевидно, раньше случались подобные вещи.

Учителя: «Никто не диктует, как и по какому учебнику учить»

Методика преподавания у каждого учителя своя. Кто-то, как у нас, может задать и параграфы. Все учителя разные и сами выбирают, как тебя учить и по какому учебнику. Просто есть список тем, которые ученики должны знать по предмету в конце года (в зависимости от уровня, который они выберут). Если знают — никто не задает вопросов, как этому учили. В конце 11 класса ученики по всей стране пишут что-то вроде тестирования.

От учителей никто не имеет права потребовать куда-то вывозить учеников, вроде хоккейных турниров или даже просто в кинотеатр. Есть учитель считает, что для предмета полезно будет съездить на какой-нибудь химический завод или в музей — пожалуйста. Он пишет руководству и школа утверждает поездку. Но это исключительно личная инициатива учителя, никто не обязан это делать.

Пропаганда: «О политике молчат. Учителям не разрешают даже высказывать свое мнение»

Абсолютно каждое утро перед уроками мы встаем и, положив руку на сердце, приносим клятву флагу. В ней говорится, что мы будем честны, что будем соблюдать принципы равенства и прочее. Но, по правде, я никогда не произношу этой клятвы. Меня это немного пугает, кажется, что это некая промывка мозгов. В этот момент я просто стою молча. Никаких претензий по этому поводу ко мне не было.

Но это, пожалуй, единственный такой идеологический момент. В школах учителям не разрешают не то, что навязывать, а даже высказывать каких-то суждений. Тем более по поводу политики. Там полная свобода мнений. Если ты поддерживаешь какого-то президента — пожалуйста, поддерживай. Если против — будь против. Никто не может ходить по школе и говорить, что твое мнение неправильно и ты не должен так думать.

Тем более не могут запретить или порекомендовать идти на какую-то акцию. Это недопустимо. Потому что твои взгляды — это твое личное дело.

Даже если учителя согласны с твоей позицией, они никак это не будут проявлять. Я организовывала в школе акцию после трагедии во Флориде, где расстреляли 17 человек, — в память о погибших и против насилия и оружия. Я видела, что по-человечески учителя меня поддерживают, но они прямо заявляли, что в открытую не могут озвучить свое мнение или как-то посодействовать в организации. Но акцию мне провести дали: мы на 17 минут вышли из школы на футбольное поле, я произнесла речь, потом была минута молчания.

Школа: «У нас нет осенних каникул, а летние начинаются с середины июня»

Каждая школа там тоже сама за себя. Мою мне выбирала мама. Это обычная школа, за которую не надо платить и куда может попасть любой. Но она считается хорошей, у нее неплохой рейтинг. Туда принимают детей, которые прописаны в данном районе. Те, кто не прописан, должны пройти собеседование. Поскольку школа престижная и желающих больше, чем мест, после происходит лотерея.

Школа сама создала такие правила и так не везде. Например, в школе, которая находится через дорогу, так не делают.

Учебный год начинается чуть раньше, чем в Беларуси — где-то 29-30 августа. У нас нет осенних каникул, зимние и весенние примерно тогда же, а летние приблизительно с середины июня.

На занятия добираемся на школьном автобусе: желтом, как в фильмах показывают. Он делает остановки в районах, где сконцентрировано наибольшее количество детей. Хотя многие мои одноклассники ездят в школу на своей машине — права в США выдают с 16 лет.

Я не единственная иностранка в нашей школе. У нас полно детей, чьи родители эмигранты. В этом году я встретила двух ребят, которые совсем недавно приехали, они даже по-английски еще плохо говорят. Один мальчик из Испании, второй из Китая. А вот русскоговорящих в нашей школе я за все время ни разу не встречала.

Затраты: «На двери никто скинуться не просит»

Как я говорила, обучение в моей школе бесплатное. Но если кто-то берет предмет на повышенном уровне, то в конце курса нужно заплатить, чтобы сдать экзамен. Например, я в этом году взяла курс, который обычно преподается в университете. Но он все равно дешевле, чем будет потом в колледже. Это, наверное, единственные затраты на обучение.

На двери, парты или окна никто скинуться не просит. По крайней мере, за четыре с половиной года, что я там училась, такого ни разу не было. Если у школы возникает какая-то необходимость, они подают запрос главе района. Комиссия рассматривает запросы и выделяет средства.

Спорт и музыка: «Занимаюсь двумя видами чирлидинга и футболом. Есть марширующий оркестр»

Физкультура у нас обязательный предмет в 9 и 10 классах. Но в школе еще очень много секций. На каждый сезон — разные виды спорта. Поэтому я за год занимаюсь двумя видами чирлидинга (для американского футбола и баскетбола) и обычным футболом.

В футбол в США играют многие девушки. Там тоже свои уровни, от которых зависит количество тренировок и участие в соревнованиях. В последние два года я играю на высоком уровне.

В школе у нас также есть два оркестра. Один обычный, а второй марширующий — он красиво ходит по полю, играя перед матчами. Но какого-то музыкального направления в нашей школе нет, она больше сосредоточена на науках.

Поступление в университет: «Достаточно школьных оценок»

Система высшего образования тоже очень сильно отличается от белорусской. Подать документы можно в огромное количество университетов. Причем это делается уже после 11 класса, когда есть результаты теста. Документы с этими баллами рассылаются в университеты. Некоторые университеты просят предоставить еще отметки за прошедшие три года, заведениям попроще достаточно за последние полгода, а есть такие, где нужно еще сдать дополнительные тесты по каким-то специфическим предметам. Получается, что самое страшное, это отучиться в школе и набрать хорошие отметки.

При поступлении выбирают не университеты, а профессию. Далее смотрят, где у этой профессии самый лучший рейтинг. Я, например, подала документы в 8 разных университетов, в том числе престижный, входящий в «Лигу плюща» (ассоциация восьми частных американских университетов, которые отличаются высоким качеством образования).

Позже тебе сообщают, готовы ли взять, а также отправляют финансовую информацию: сколько ты должен заплатить за учебу и какой могут предоставить кредит. В апреле-мае ты уже на основе этих вводных принимаешь решение, куда пойдешь после 12 класса. На сегодняшний день меня готовы принять три университета. Один из них — Университет Делавера (University of Delaware). В нем работает и учится моя мама. Туда я и решила пойти. Буду инженером-химиком в четвертом поколении.

Продолжение интервью о правилах приема в колледж, толерантности, менталитете, работе и подработке для студентов в США – читайте на gazetaby.com на следующей неделе.