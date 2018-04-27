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Общество
27.04.2018
Салiдарнасць
Вместе с пенсиями вырастут бюджет прожиточного минимума и пособия на детей

БПМ для трудоспособного населения вырастет с 219,42 до 229,78 руб.

С 1 мая в соответствии с положением Минтруда будет увеличен размер бюджета прожиточного минимума и пособия по рождению ребенка.

В соответствии с документом бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в ценах марта 2018-го в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018-го будет установлен в следующих размерах:

- в среднем на душу населения: 206 рублей 58 копеек;

- трудоспособное население: 229 рублей 78 копеек;

- пенсионеры: 157 рублей 50 копеек;

- студенты: 199 рублей 75 копеек;

- дети в возрасте до трех лет: 132 рубля 98 копеек;

- дети в возрасте от трех до шести лет: 183 рубля 35 копеек;

- дети в возрасте от шести до восемнадцати лет: 223 рубля 91 копейка.

Таким образом, среднедушевой бюджет прожиточного минимума увеличится на 3,6%.

Одновременно с увеличением размера БПМ вырастут некоторые пособия при рождении ребенка.

Напомним, что с 1 мая в результате перерасчета в среднем на 5,4% увеличатся пенсии.

После перерасчета средние размеры трудовых пенсий составят:

- по возрасту: 340,6 рублей;

- по инвалидности: 291,2 рубля;

- по случаю потери кормильца: 231,5 рублей.

При этом размер (процент) увеличения пенсии у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, сообщает Минтруда.

 
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