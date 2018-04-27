Выбираем самогонный аппарат для дачи

Ядреный хлебный самогон, ягодная настойка, крепкий коньяк, виски, джин, бренди, ром, кальвадос — каждый из этих напитков вы можете приготовить самостоятельно.

Представьте, как удивятся гости, когда под ароматный шашлычок на природе вы подадите плоды своего творчества. Хотите порадовать близких талантами винокура? В таком случае отправляемся выбирать самогонный аппарат для дачи в компании специалистов Koptim.by.

ТОП требований к корпусу и комплектующим

Первое, на что следует обратить внимание при выборе самогонного аппарата — качество стали. Эксперты советую сделать акцент на оборудовании из нержавеющей пищевой стали. Этот материал гарантирует не только прочность, надежность и долговечность установки, но и высокое качество продукта, ведь в нем будут отсутствовать вредные примеси, которые портят вкус спиртного напитка. Самый популярный вариант, представленный на отечественном рынке — сталь AISI 304.

Когда разберетесь с материалом, поинтересуйтесь у продавца толщиной стенок и дна самогонного аппарата. Тонкая сталь — высокая вероятность, что оборудование быстро выйдет из строя. Кроме того, в агрегате с тонким дном брага будет постоянно подгорать, конечный продукт получится с явным привкусом гари. Оптимальная толщина дна установки — 3 мм, толщина стенок 1,5-2 мм.

Длина и диаметр змеевика зависят от типа оборудования: для проточных установок достаточно — 1,2 м и 10 мм, для непроточных 2,5 м и 12 мм. Важна герметизация установки — высокую степень обеспечивает крепление крышки винтами-барашками в количестве от 6 до 10 штук.

Как повысить крепость и производительность напитков?

У стандартного дачного дистиллятора выход самогона от начального объема браги около 30%. Производительность выше у оборудования, система охлаждения которого выполнена по принципу «змеевик в змеевике». В таком случае можно рассчитывать на показатель до 3 литров самогона или другого спиртного напитка в час. Большая концентрация спирта у моделей, конструкцией которых предусмотрена дугообразная, а не углообразная выходящая трубка. За счет стекания флегмы в куб градус готового продукта увеличивается.

Специалисты Koptim.by из Минска советуют обратить внимание на такой момент, как возможность комплектации дистиллятора медной или стальной насадкой Панченкова. Если конструкторами предусмотрен специальный карман, в который вставляется насадка, крепость и степень очистки самогона и других напитков повышаются на 5-7% в сравнении с оборудованием, где не предусмотрена возможность использования насадки Панченкова.

Проточные и непроточные самогонные аппараты

Если вы решите приобрести самогонный аппарат для дачи в Минске, то столкнетесь с необходимостью выбирать проточный или непроточный агрегат. Основное отличие двух типов оборудования — разные виды охладителей: в проточном — постоянный обмен воды, в непроточном предусмотрена работа в закрытом пространстве (емкости), куда помещается змеевик.

Производительность, степень охлаждения и скорость приготовления напитков в проточных установках выше. Вместе с тем, у непроточных агрегатов тоже есть преимущества, например, возможность создавать спиртные напитки в отсутствие водопровода (актуально для дачи, где не организовано водоснабжение) и «на природе».

Какое оборудование выбрать, чтобы делать коньяк, виски и другие спиртные напитки?

Думаете в домашнем самогонном аппарате можно приготовить только классический самогон? Вовсе нет, современное оборудование расширяет спектр возможностей винокура. Ром, коньяк, бренди, наливки, настойки, виски, джин, кальвадос — порадуйте близких самыми разными напитками.

Эксперименты возможны, если вы приобрели агрегат со съемной крышкой сухопарника, через которую не составит труда добавить ингредиенты и ароматизаторы (фруктовые, ягодные, древесные). Сивушные масла в процессе производства удаляются через специальный кран, предусмотренный в сухопарнике, в итоге получается 100% качественный продукт.

Удобство, удобство и еще раз удобство…

При производстве самогона важно, чтобы аппарат не только работал без сбоев, но и был удобным. Выбирайте модели с разборным сухопарником и широкой горловиной, в этом случае процесс заливки браги не потребует использования воронки, а после приготовления продукта аппарат можно легко вымыть. Если вы намерены настаивать брагу непосредственно в самогонной установке, уточните у продавца, предусмотрен ли конструкцией специальный куб для созревания браги.

Хотите приобрести удобный самогонный аппарат в Минске? Обращайтесь в компанию Koptim.by. Специалисты порекомендуют оборудование для производства спиртных напитков в дачных условиях с учетом ваших пожеланий.