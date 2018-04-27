Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook

Как сообщает Telegram-канал RKNShowtime, в списке также оказались IP-адреса Yahoo и Liveinternet.

На сайте ведомства сообщается о блокировке адреса 87.240.129.133, который принадлежит «ВКонтакте». Также в перечне фигурируют 33 IP-адреса Google и адреса Microsoft (29), Amazon (14), по пять адресов «Яндекса» и Facebook, три адреса Twitter и один «Одноклассников».

По словам создателя Usher2.Club и гендиректора хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филиппа Кулина, в реестре оказалась и точка обмена интернет-трафиком MSK-IX, которая отвечает за синхронизацию сетевого оборудования и внутренних часов компьютеров:

— Если это умысел, то будет второй удар — уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS.

Он не исключил, что это могут быть не действия Роскомнадзора, а действия злоумышленников.