Ким Чен Ын презентовал главе Южной Кореи лапшу нэнмён: «На банкете попробуете»

Глава Северной Кореи ​ привез на встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином знаменитую гречневую лапшу из Пхеньяна.

— Я привез из Пхеньяна пхеньянский нэнмён. Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если Вы попробуете, — заявил северокорейский лидер, обращаясь к своему коллеге из Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

Для приготовления этой лапши из столицы КНДР приехал шеф-повар знаменитого пхеньянского ресторана «Оннюгван», который лично будет готовить лапшу на специальной машинке.

Процесс приготовления заключается в выдавливании теста в виде тонких нитей из машины в котел с кипящей водой, после чего лапшу охлаждают льдом. Сама машинка находится в павильоне «Тхонильгак», который расположен в северной части демилитаризованной зоны. Сразу после приготовления свежую лапшу отправят на стол в «Дом мира», где проходят переговоры Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Историческая встреча в деревне Пханмунджом, 27 апреля 2018 года. Фото AP

Представители прессы могли наблюдать за началом встречи — за переговорным столом сидели лидеры и по два человека с каждой из сторон. По левую руку от Ким Чен Ына расположилась его родная сестра Ким Ё Чжон, ранее уже бывавшая в Южной Корее на открытии Зимней Олимпиады, по правую — заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Рядом с Мун Чжэ Ином сидели глава его администрации Им Чжон Сок и руководитель национальной разведывательной службы Со Хун.

Историческое событие транслировалось в прямом эфире для журналистов в Кояне, расположенном вблизи межкорейской границы. СМИ отметили, что перед началом переговоров Ким Чен Ын обменялся рукопожатием с Мун Чже Ином, которое длилось около 30 секунд.

Переговоры лидеров Северной и Южной Корей проходят в демилитаризованной зоне между двумя странами. Целью встречи является достижение договоренности об улучшении отношений между Пхеньяном и Сеулом и возможным воссоединением на Корейском полуострове. Соединенные Штаты приветствовали встречу Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, пожелав корейскому народу всего наилучшего.