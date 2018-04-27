Наведет ли Шуневич порядок в сельском хозяйстве?

Что означает вмешательство силовиков в аграрную сферу и чем это закончится, мы спросили у экспертов.

Время уговоров и рассуждений при проверке сельхозпредприятий прошло, правоохранители намерены применять эффективные меры воздействия на хозяйства и организации, заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич после совещания у главы государства.

Экс-директора НИИ земледелия Михаила Кадырова это заявление сильно удивило.

—Получается, никаких иных методов, кроме силового давления, контрольно-проверочной деятельности, вроде и не осталось, — говорит эксперт.

По его словам, в любой стране сельское хозяйство дотируется, в той же соседней Польше:

—Как можно купить технику без лизинга? Кредитование в этой сфере — нормальное явление. Но при этом никто не дает право вмешиваться в технологический процесс. Это дело самого производителя.

Экс-директор НИИ земледелия напоминает о серьезных проблемах, стоящих перед аграрной сферой:

— Сейчас уже конец апреля, а из СМИ мы знаем о том, что большое количество техники до сих пор не готово к выходу в поле: то запчастей нет, то не отремонтирована. А ведь по агрономическим канонам каждый упущенный день в момент оптимального срока посева влечет за собой потерю одного центнера зерна, — приводит данные эксперт.

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