Такой «Мисс Россия» вы еще не видели
В инстаграме Юлии Полячихиной, которая недавно одержала победу на конкурсе «Мисс Россия 2018», есть её фото в общевойсковом защитном комплекте.
Довольно символично с учетом милитаристских настроений, бушующих ныне в РФ.
А так 18-летняя Полячихина выглядит в купальнике.
«Мисс Россия», представлявшая на конкурсе Чувашию, очень быстро ухитрилась стать живой иллюстрацией к мему «Иногда лучше жевать, чем говорить». Радио «Говорит Москва» поинтересовалось отношением Полячихиной к скандалу вокруг мессенджера Телеграм, который в России блокируется по решению суда, и услышало в ответ: «Скорее всего, стоит закрыть, если там производят какие-то террористические операции».
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