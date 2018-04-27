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Комментарии
27.04.2018
Салiдарнасць
«Чтобы трансформация режима была успешной, чрезвычайно хорошо, чтобы ее возглавляли люди изнутри системы»

Политолог Екатерина Шульман, комментируя события в Армении, обратила внимание на обстоятельства, которые являются важными для режимной трансформации.

– При всем уважении к гражданам, которые массово выходят на улицы, в том, чем дело закончится, ключевую роль играет, конечно, два фактора: это наличие или отсутствие внутриэлитного раскола и то, как ведут себя силовые структуры или армия, – заявила Шульман в эфире «Эха Москвы». – В Армении армия решила, что не надо разгонять протестантов и, видимо, они как-то донесли, как это называется на бюрократическом языке, до премьер-министра свою позицию, что не надо обострять ситуацию, лучше бы уйти…

Все оставалось в рамках мирного протеста, что мы с большим удовольствием отмечаем, потому что мирный протест – лучше, чем человеческие жертвы, во-вторых, потому что существует зависимость от того, как у вас произошла смена режима – мирно или не мирно – и того, будет у вас демократия или не будет.

Если у вас смена режима произошла мирным путем, то есть в результате ненасильственного протеста, то ваши шансы на последующую демократизацию повышаются. А если у вас смена власти произошла с массовым мордобоем и человеческими жертвами, то даже если вы посредством ваших человеческих жертв – «дело прочно, когда под ним струится кровь» — свергли ненавистного тирана, то высока вероятность того, что свергнувший будет сам в эту тираническую сторону мутировать…

К вопросу об элитном консенсусе или элитном расколе. Я напомню, что нынешний лидер армянского протеста, возможно, новый премьер-министр, хотя посмотрим, как там дело пойдет, — это не какой-нибудь там оппозиционный активист с улицы, а это лидер небольшой, но, тем не менее, парламентской фракции.

Парламентские выборы были в Армении в 17-м году. Там четыре фракции, так же как в России. Фракция большинства – это партия власти. Вот этот самый блок, который возглавляет лидер протестов, он там имеет 9 мандатов. Что называется, небогато, но там 131 всего депутат в парламенте.

К чему я на это всё обращаю ваше внимание? Для того, чтобы такого рода режимная трансформация была успешной и мирной, чрезвычайно хорошо, чтобы ее возглавляли люди изнутри системы. Я понимаю, что это звучит не очень революционно и хочется всем какого-нибудь гимнаста Тибула и оружейника Просперо, как в «Трех толстяках» Олеши, чтобы такие народные были лидеры, никак не связанные с этой коррумпированной и отвратительной старой системой, а дальше – мы всех люстрируем.

Редко удается люстрировать кого бы то ни было. Обычно режимные трансформации проходят по такому сценарию: не шатко, ни валко. И приходится сотрудничать и приходится работать с… да и вообще, осуществлять все эти трансформации посредством тех людей, которые уже к функционирующей политической системе, так или иначе, причастны.

 
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