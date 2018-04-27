Поборы: «защита» чая за 12 лет подорожала в 100 раз!

Почетный председатель Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Георгий Бадей считает, что чиновники демонстрируют «высокую креативность», изыскивая способы пополнения бюджета.

В качестве примера Бадей в еженедельнике «Белорусы и рынок» приводит введение контрольных (идентификационных) знаков на отдельные товары, в том числе на обувь, кофе и чай. Их необходимость обосновывалась вполне пристойными целями: обеспечение экономической безопасности государства, предотвращение вовлечения в теневой оборот товарно-материальных ценностей на территории Беларуси.

«Однако на деле оказалось, что рынок никто не отслеживает, а защитные знаки превратились, по сути, в акцизные марки. Стоимость таких «марок» увеличилась в 100 раз по сравнению с 2006 годом (началом введения) и доходит, например, на пачку чая до 20 % от цены закупки и до 10 % в структуре издержек импортеров», – утверждает Георгий Бадей.

От себя заметим: естественно, что в конечном счете оплачивает это подорожание покупатель в магазине. То есть мы с вами.