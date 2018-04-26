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Общество
26.04.2018
Салiдарнасць
В Беларуси объявлена кампания против запуска АЭС

Акции в рамках кампании «Островецкий шлях» планируется проводить 26 числа каждого месяца в разных городах страны.

О старте кампании заявил Павел Северинец на акции «Чернобыльский шлях-2018» в Минске 26 апреля.

 «26 мая  — Заславль, 26 июня — Радошковичи, 26 июля — Молодечно, 26 августа — Вилейка, 26 сентября — Сморгонь, 26 октября — Ошмяны, 26 ноября — Островец», — анонсировал политик.

По словам Северинца, до того времени, пока российские поставщики привезут ядерное топливо в Островец, пройдут акции, митинги, пикеты и массовый сбор подписей за остановку строительства БелАЭС.

Как Лукашенко присоединился к «Чернобыльскому шляху». Фотофакт

 
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