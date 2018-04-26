Агент ФСБ сам создал в Телеграме подпольную организацию, сам ее разоблачил и сам всех посадил

Дело странной, террористической якобы организации «Новое величие», пожалуй, самое удивительное в истории политического сыска современной России.

Такие дела редко обходятся без внедренных провокаторов. Но в составе преступления, которое инкриминирует участникам «Нового величия» следствие — даже представить себе на минутку, что там есть состав этого преступления, — нет никаких злокозненных действий, совершенных рядовыми участниками некой фантомной организации, а не сотрудниками правоохранительных органов. То есть организация была фактически создана «шпиками», которые привлекли к участию в ней молодых людей и сами добавили в ее деятельность то, что можно считать противоправными признаками.

Но вот это эфемерное дело, которое не только сломает жизни молодых людей, открывает практически бесконечные возможности для политических репрессий. Причем — в любом направлении. Среди участников «Нового величия» были те, кто смотрел блог Мальцева, а были и те, кто ходил на митинги Навального. Ну и самое главное — организация существовала только в чате Телеграм. Именно эти переписки в чате, наряду с показаниями внедренных сотрудников, и составляют основу уголовного дела.

Доступа к его материалам в этой части у редакции нет, но нам удалось получить копию переписки из других источников. Почитаем?

ИЗ ПЕРЕПИСКИ УЧАСТНИКОВ «НОВОГО ВЕЛИЧИЯ»

A✖ ✖D, [11.11.17 22:57]

[Переслано от Abrakadobr]

марш миллионов пока для меня выглядит как место, куда можно будет выйти официально, и это отлично.

у них к моменту марша уже будет идти забастовка какое-то время — это вообще прекрасно.

так что мне видится как так: если поддержать их с начала забастовки — они потом поддержат марш.

и чем активнее их поддержат на забастовке — тем активнее они поучаствуют в марше.

A✖ ✖D, [11.11.17 22:57]

[Переслано от Abrakadobr]

Значит, дальнобойщики утвердили даты забастовки — с 15 по 25.

Есть репосты из политических, но не экстремистских чатов:

A✖ ✖D, [17.11.17 08:36]

[Переслано из Мероприятия московского штаба Навального]

Три причины посетить тренинг по агитации «от двери к двери» с Виталием Серукановым сегодня в 19.00 в московском штабе:

1. В холодное время года агитация «от двери к двери» (ОДД) становится главной активностью наших волонтеров. Готовы нам помогать? Тогда первая задача — это агитировать горожан в жилых домах <…>

А обычно в чате обсуждается быт и различные истории, публикуются анекдоты:

Doctor Fritz [11.11.17 12:24]

Приходит бабушка в церковь. Подходит к батюшке и спрашивает.

— Батюшка, а можно собачку отпеть?

— Дочь моя, окстись, в церкви только людей отпевают! Сходи дальше по улице, там у баптистов молельный дом. Может, они помогут!

— Батюшка, а дорого ли у них? Мне $ 2000 хватит?

— О, доченька! Что же ты мне сразу не сказала, что собачка твоя православная!!!

Анастасия [11.11.17 12:27]

[В ответ на Doctor Fritz]

Шутки шутками, а животных реально крестят за деньги.

…Ну вот такая хрень — десятки и сотни сообщений. Правда, в решении суда и в пропагандистских материалах, которые рано или поздно изготовят, будет сказано: планирование преступной деятельности члены экстремистской группы «Новое величие» вели в месенджере Телегарм.

Руслан и Анна

В довольно хаотичной и бессмысленной переписке выделяются те сообщения, которые писал Руслан («Центр») — он же Костыленков. Наверное, его можно было бы назвать лидером, если бы реальное управление группой единомышленников не перехватили совсем другие люди. Интерес к политике у Костыленкова возник по «мальцевской» линии:

«В октябре 2017 года я, используя электронное приложение Телеграмм на своем личном смартфоне марки «Самсунг гэлакси С4 мини», обнаружил чат под названием «5/11/17», посвященный «Мальцевской» революции, то есть Мальцева Вячеслава Вячеславовича. Куда далее вступил и стал вести активное общение с участниками данного чата. В ходе общения в новом чате мне стало известно, что сбор желающих принять участие в революции, то есть в свержении государственного конституционного строя Российской Федерации, будет проходить 5 ноября 2017 года примерно в 12.00 в районе Манежной площади в городе Москве. <…> Далее я прибыл в назначенное место, где обнаружил большое скопление сотрудников полиции и группу лиц, возможно, также пришедших, как и я. Я не стал приближаться к ним, оценив обстановку, согласно которой собравшийся контингент мне был не интересен».

Фото РИА Новости

Костыленков вернулся домой и написал пост, полный разочарований. Этот пост прочитала Анна Павликова, семнадцатилетняя девушка, которой явно хотелось найти себе нечто особенное в жизни, и по стечению обстоятельств этим особенным стала политика.

И устав тоже он придумал…

Вскоре в чате появляется человек с ником «Руслан Д», Константинов Александр Андреевич. В установочных данных нет информации о дате и месте рождения, месте жительства, гражданстве, образовании, семейном положении, месте работе, наличии судимости. Нет ничего, но его показания в деле очень подробные и самые основательные.

«Так заполняется документ, когда человек работает в спецслужбах, в данном случае, скорее всего, он сотрудник ФСБ», — говорит Максим Пашков, адвокат Марии Дубовик, проходящей по делу «Нового величия».

«Константинов», кажется, не дает показания в качестве свидетеля, а просто пишет обвинительное заключение:

«После 5 ноября 2017 года в телеграм-чатах бывших сторонников запрещенной «Артподготовки» Вячеслава Мальцева, а именно «Импичмент-Москва» и «Уютная оппозиция», имел место процесс самоорганизации с целью создания политического объединения для привлечения разочарованных в деятельности В. Мальцева радикально настроенных участников вышеуказанных телеграм-чатов.

Первичными организаторами являлись Анна Павликова (27.03.2000 г.р.), Мария Дубовик (21.09.1998 г.р.), Павел Ребровский (17.11.1986 г.р.), Руслан Костыленков (15.03.1993 г.р.), Вячеслав Крюков (30.05.1998 г.р.)».

Анна Павликова. Фото из социальных сетей

Попав в чат по приглашению Дубовик, Константинов, он же Руслан Д, быстро поставил дело как надо, в частности, принял участие в первой офлайн-встрече в «Макдоналдсе» на проспекте Мира. Константинов тут же взялся искать офис для последующих встреч:

«В качестве временного офиса создающегося объединения, по просьбе участников ранее указанной встречи, мною было найдено помещение №257 по адресу г. Москва, ул. Братиславская, д. 6 <…> Арендная плата 2000 рублей еженедельно, со счета QIWI-кошелька, зарегистрированного по моему личному номеру телефона <…>, так как на меня были возложены вначале обязанности секретаря группы организаторов, а в дальнейшем, после учреждения объединения, стал главой финансового отдела.

Процесс создания политического объединения состоял из трех учредительных собраний, имевших место 9, 16 и 24 декабря 2017 года. <…> 10 декабря были проведены первые тренировки по изготовлению и обращению с «коктейлями Молотова» в г. Хотьково <…>».

Константинов активно записывал на видеокамеры и прослушивающие устройства все встречи в снятом им офисе.

Не политический лидер «Центр», а именно «Руслан Д», то есть агент Константинов, скидывает в чат политическую программу для обсуждения. И включает в нее пункты, которые впоследствии можно подвести «под статью»:

«Президент и премьер-министр обязаны предстать перед народным трибуналом, который будет сформирован из независимых лиц, не подверженных влиянию со стороны правящей верхушки. Также требуется провести показательные процессы над членами Государственной Думы, Совета Федерации, Правительства, федеральных служб и агентств, Верховного и Конституционного судов».

Также Константинов отстраивает для организации и краудфандинг, настаивая на том, что деньги нужно будет заводить через зарубежные площадки (все же знают, кто в России финансирует несистемную оппозицию).

ИЗ ПЕРЕПИСКИ УЧАСТНИКОВ «НОВОГО ВЕЛИЧИЯ»

Руслан Д [17.12.17 02:11]: «Да, нужно собирать донаты. На принтер можно собрать и на старые реквизиты, в этом ничего такого нет, а потом, на более важные акции, нужно будет перейти на иностранные площадки 100%».

Но участники Организации, поставившей своей целью свержение власти, занимаются этим спустя рукава. На встречи в офис, снятый «Русланом Д», приходит от пяти до семи человек. А Мария Дубовик в это время встретила молодого человека, и ее оппозиционная деятельность отошла на второй план. Да к тому же у нее, как и у Павликовой, — учеба, потому девушки занимаются борьбой с режимом по очереди.

Константинову приходится брать все в свои руки.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ УЧАСТНИКОВ «НОВОГО ВЕЛИЧИЯ»

Руслан Д [07.01.18 23:20]: Информация для тех, кто отсутствовал последние 2 собрания (с момента утверждения устава):

Лидер «Нового величия» — Центр

Состав Верховного Совета:

Мария, Макс Р, Доктор Фриц, Мадо, Сергей Гаврилов, Пауль Вик, Руслан Д (набраны 7 из 10 необходимых советников)

Отделы:

Информационный отдел: глава — Макс Р

Агентурно-вербовочный отдел: глава — Мария

Юридически-правовой отдел: глава — Мадо, заместитель — Доктор Фриц

Финансовый отдел: глава — Руслан Д

Отдел активных действий: временно исполняющий обязанности главы — Центр

В каждом отделе будут еще набираться заместители, в ходе дальнейших собраний.

Больше шпиков

Но несмотря на все усилия Константинова, революционная ячейка как-то распадается. И тогда в ней появляются новые члены — тоже, очевидно, из органов, — которые фактически собирают материал для будущего уголовного дела.

Анна Павликова в январе 2018 года знакомится в чате Телеграма с таинственным служащим Росгвардии, о чем рассказывает друзьям. Это был, судя по всему, еще один внедренный сотрудник — Кашапов Рустам, инженер в воинской части 3061. Его показания в уголовном деле идут следом за показаниями Константинова:

«В 2017 году по переписке в чате «05.11.17» на мессенджере Телеграм я познакомился с девушкой Анной (имеется в виду Анна Павликова. — Ред.). <…> В ходе дальнейшего моего общения в чате ко мне обратилась участница группы по имени Анна с просьбой в оказании помощи в изготовлении агитационных материалов, которые она переслала мне по чату. При ознакомлении с содержимым файлов я увидел символику с изображением птицы на голубом фоне, над пламенем и надпись «Новое величие» с призывом «Мы не скот! Выбираем бойкот!»…

В конце января 2018-го года Анна и Рустам встретились в районе станции метро «Домодедовская». Кашапов отдал Павликовой распечатанные материалы, а заодно рассказал, что является военнослужащим Росгвардии: «Данная информация ее очень заинтересовала, и она попросила меня достать противогазы и каски, которые ей нужны для каких-то целей. <…> Поскольку я являюсь патриотом своей страны и поддерживаю действующий в стране политический курс и режим, и, посчитав действия всех вышеуказанных мной лиц противозаконными и противогосударственными, я решил об этом обратиться в ФСБ России, где 15.03.2018 года с меня по данному факту сотрудник ФСБ взял объяснение».

Уголовное дело было возбуждено 13 марта, два дня спустя прошли задержания, и показания дали Константинов, Кашапов и третий внедренный сотрудник, Расторгуев Максим Иванович, 1988 г.р. Местом жительства он указал адрес: г. Москва, ул. Житная д. 16. По этому адресу, как известно, находится Министерство внутренних дел РФ. Расторгуев работает старшим оперуполномоченным в Главном управлении уголовного розыска МВД РФ. В показаниях он рассказывает, как внедрился в «преступную группу «Новое величие». Он отчитывался за каждую встречу, ездил на стрельбы и должен был возглавить «штурмовую группу». Вместе с Расторгуевым внедрился еще один человек — некто Испанцев Ю.А. Он также ходил на все встречи в офис, который снял Константинов.

Никто из этих людей и не скрывает, что записывал ребят и снимал их скрытой камерой.

18 мне в СИЗО

О том, как проходило задержание активистов «Нового величия», мне рассказывает Наталья Дубовик, мама Марии:

«Моя дочь вообще в недоумении находится, она не понимает, что произошло, потому что в их общении не было ничего связанного с экстремизмом. Тем более что на стрельбы (стреляли по банкам из пневматики на даче. — Ред.) она не ездила. У нее появился молодой человек, с которым она один раз сходила на это собрание. Он ей открытым текстом сказал, что это дурдом. Она перестала ходить на эти собрания. 15 марта к нам пришли по всем адресам, дом окружили, позвонили соседям, всех перепугали. Человек тридцать приехало, кто-то перелез через забор, бил в дверь. Искали определенные вещи, в ее рюкзаке листовки, поддерживающие призыв Навального бойкотировать выборы, и этот распечатанный устав, никем не подписанный, после чего сказали, что Мария поедет с ними. Я посоветовала ей рассказать всю правду. В итоге всех, кто рассказал правду, закрыли, а те, кто писал устав и формировал их на самом деле, те, получается, на свободе. Так еще и адвокат по назначению нам начал выкрикивать, чтобы она сотрудничала со следователем, следователь наш друг, а не враг, а наших детей вообще надо на пожизненное посадить. Я уже сорвалась на него и спросила: «За что же пожизненное-то? За что?»

Марию Дубовик отправили в СИЗО. Она содержится в камере в 70 квадратных метров. Народу столько, что негде даже зарядку сделать, но Мария не жалуется, она ждет, что все-таки ей изменят меру пресечения, потому что не представляет опасности для общества. В гораздо худших условиях, тоже в женском СИЗО, находится вторая участница «Нового величия» Анна Павликова, самая младшая, — допрашивал ее следователь в присутствии отца, так как на момент задержания ей не было и 18 лет. Совершеннолетие она встретила в СИЗО. При задержании к Анне угрожали применить насилие, об этом сообщил член ОНК Москвы Евгений Еникеев ОВД-Инфо.

Девушку на 22 часа оставили без воды и пищи, в течение трех часов транспортировали в неотапливаемом автозаке.

Анна Павликова. Фото из социальных сетей

Из показаний Павликовой видно, что она вообще не очень понимает, что с ней происходит. Собрания, которые проводил Руслан Д или Руслан Центр, она, как выяснилось, тоже пропускала:

«На следующее собрание организации я не пошла, так как была занята своими делами, на него пошла Дубовик. На следующий день она мне рассказала, что на собрании присутствовали 7 человек, что Костыленков раздал всем устав организации, согласно которому были созданы отделы, а именно агентурный, информационный, финансовый и другие. <…> Дубовик передала мне данный устав, прочитав который я ничего не поняла, но мне стало еще более интересней участвовать в политической жизни нашей страны, и мне придавало значимости то, что я являюсь членом политической организации».

Вот что еще она говорила на допросе:

«21.01.2018 я совместно с Дубовик прибыла в штаб «Новое величие» <…> Костыленков сообщил, что нужно расклеить розданные им листовки, на которых было написано «Выборам бойкот», лично мне он передал пять листовок. Кроме того, Костыленков сообщил, что нужно изготовить трафарет с изображением логотипа нашей организации — «Синяя птица», которую перекопировали из фильма «Сойка-пересмешница». <…> Но в итоге трафарет я не изготовила, и изображение Дмитрием нанесено не было. Из розданных мне листовок я одну опустила в почтовый ящик в своем доме, квартиру не помню, остальные я выкинула около своего дома, так как боялась их нести домой, потому что отец меня поругает».

Ну, состав преступления применительно к Павликовой очевиден — одна брошенная в почтовый ящик листовка с призывом к бойкоту выборов. Мера пресечения — арест. Статья — 282.

Вот такими материалами сейчас питается в России политический сыск.

Это было бы комично: такой гигантский аппарат и какая-то ерунда. Но — задержания, допросы, пыточные условия и день рождения в СИЗО — реальность.

По кому ехать репрессивной машине — абсолютно все равно, пусть даже ее шпунтики все это и придумали, чтобы стать, например, винтиками.