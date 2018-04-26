Глава МЧС России Владимир Пучков ответил на критику со стороны режиссера Никиты Михалкова, ранее обвинившего главного спасателя страны в «искажении статистики» и непродуманном сокращении Государственного пожарного надзора, пишет «Газета.Ру».

«Бред — так и напишите», заявил глава МЧС Владимир Пучков в ответ на просьбу прокомментировать слова российского режиссера Никиты Михалкова о том, что «в стране пожары стало некому тушить».

Ранее режиссер в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что именно по инициативе Владимира Пучкова штат сотрудников Государственного пожарного надзора сокращается, равно как снижается численность подразделений пожарной охраны. Также Михалков заявил, что МЧС будто бы приобретает специальную технику «по завышенным ценам», искажая статистику пожаров в стране в свою пользу.

Вся эта история, возможно, не стоила бы внимания белорусской аудитории, если бы не любопытное обобщение, сделанное Владимиром Пучковым. Он пожалел людей, которые «смотрят такие передачи», а также «вдвойне пожалел» тех, кто «верит тому, что там показывается». Получается, МЧС России предупреждает: не доверяйте программам телеканала «Россия».