В Гродно судят солдат, которых обвиняют в избиении сослуживцев в армии

В Гродно проходит суд над двумя военнослужащими, которые обвиняются в превышении власти, сопряженном с насилием на военной службе.

Дело рассматривает суд Гродненского района.

Обвиняемые — сержант Владислав Елец и ефрейтор Максим Малышко. Они служили в 6-й отдельной механизированной бригаде, которая располагается в гродненском микрорайоне Фолюш.

Владислав на момент судебного заседания служить уже закончил, а Максиму до увольнения в запас осталось 20 дней. После того как в октябре 2017 года было заведено уголовное дело, подозреваемых военнослужащих перевели в другие части.

Потерпевшие — пять солдат-срочников.

По делу о дедовщине прошло уже четыре заседания. Потерпевшие рассказывали, что рано утром в августе 2017 г. во время полевых учений на Гожском полигоне их подняли, построили и избили. Они в то время выполняли обязанности истопников и должны были следить за печками в армейской палатке, где ночевало 30 человек. Дежурили по очереди. Однако кто-то из солдат заснул, и огонь в печках погас. Один из обвиняемых проснулся, увидел, что дежурный спит. Сержант и ефрейтор, как следует из материалов дела, решили, что в полевой казарме стало холодно, и захотели наказать провинившихся. Всех истопников — их было пять человек — разбудили и построили около палатки. Затем избили.

26 апреля в суде заслушивали показания свидетеля — командира роты, старшего лейтенанта Бориса Зеленко, который в августе 2017 года служил в том же подразделении, что и обвиняемые. И в ту августовскую ночь находился в той же палатке.

— Я проснулся, видимо, от холода и услышал громкий разговор и крики на улице. Вышел посмотреть, что там происходит. Около палатки увидел солдат. Елец и Малышко объяснили мне, что они построили истопников, чтобы еще раз проинструктировать, как надо правильно топить, чтобы печки не гасли. […] Я провел телесный осмотр военнослужащих — синяков не было, — рассказал Борис Зеленко.

Своих подчиненных он характеризовал как добросовестных солдат, правда, за которыми «все же следовало присматривать». Свидетель говорил, что к обвиняемым раньше применялись дисциплинарные взыскания: в том числе за то, что ефрейтор и сержант заставляли солдат отжиматься и делали им так называемого «лося» (удар кулаком в лицо. — Прим TUT.BY). Это происходило ранее, до инцидента на Гожском полигоне.

Что касается вывода на улицу пятерых человек и построения, то, по словам Бориса Зеленко, обвиняемые имели право это делать: для выяснения, кто не справился со своими обязанностями, кто на данный момент является дежурным, и для инструктажа.

О том, что подсудимые могли избить в ту ночь пятерых сослуживцев, Борис ничего не знает. Потерпевшие тогда ему ничего не говорили. На вопрос судьи, почему они сразу же не сообщили о произошедшем, потерпевшие лишь пожимали плечами и говорили, что «не посчитали нужным».

Ни обвиняемые, ни потерпевшие говорить с журналистами о произошедшем на Гожском полигоне не хотят. От комментариев отказались и прокурор, и защитники.

В заседаниях объявлен перерыв до 3 мая. Затем в суде Гродненского района по данному делу пройдут прения.

Обвиняемым грозит арест или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, в белорусских военных частях после трагедии в Печах, когда в подвале медицинской роты воинской части было найдено тело 21-летнего рядового Коржича, проводились проверки. Во время допроса солдат выяснилось: чтобы рядовой смог выпить кофе, купить булочку, он должен был заплатить сержанту 2 рубля. За пользование мобильным телефоном, которые запрещены приказом министра обороны, устанавливалась такса в 20−40 рублей.

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