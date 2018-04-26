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Комментарии
26.04.2018
Дмитрий Быков, Собеседник
«Главное российское ноу-хау – превзойти противника в зверстве, коварстве и наглости»

Самая болезненная тема для современной России, особенно для ее МИДа, – это когда ее кто-то пытается учить.

Лавров еще когда сказал Милибэнду: «Who are you to fucking lecture me?!» Вот и теперь Мария Захарова обратилась к британцам: кто вы такие, чтобы нас учить, если вы Ирландию кроваво покоряли, в убийстве нашего Распутина поучаствовали, всю жизнь в чужие дела грязными ногами лезли?!

Тут о многом можно бы поговорить – о том, в частности, что для современного российского руководства и его спикеров время как бы остановилось, и убийство Распутина было вчера, а покорение Ирландии – неделю назад. Хорошо еще, что они Макрона не попрекают Варфоломеевской ночью.

Можно бы напомнить и о том, что британский след в убийстве Распутина, мягко говоря, не доказан. Зато все эти аргументы «А вы сами» и «У вас самих» доказывают две замечательные вещи.

Во-первых, все эти начальники и спикеры больше всего ненавидят, когда кто-либо пытается их учить. Это выдает давнюю ненависть к учебе, к систематическому затверживанию знаний (и у деятелей российской внешней политики пробелы обнаруживаются в самых неожиданных областях, а историю они, кажется, вообще изучали по конспирологическим трудам Старикова и Платонова, если не по романам Пикуля).

Не смейте учить нас! – это резко расходится со знаменитым принципом Петра, постоянно подчеркивавшего свою готовность учиться и потребность в грамотных учителях; Россия теперь уверена, что сама может поучить кого угодно. Как фонвизинский Митрофан, она принципиально не хочет учиться – хочет жениться, причем понимает женитьбу как абсолютное доминирование над любым партнером.

А во-вторых, мы постоянно ссылаемся на чужие ошибки – исключительно на негативный и провальный опыт, на неразумные решения, кровавые дела и прочие грехи. Вы у́чите нас, а сами!

Это, пожалуй, сегодня главное российское ноу-хау – стать во всех отношениях хуже противника, превзойти его в зверстве, коварстве и наглости. Это сугубо криминальные представления, ибо в мире паханата, очень может быть, действительно побеждает тот, кто хуже. Но это представления подземного мира, мира с перевернутой этикой, и именно заставить весь мир жить по этим законам пытаются сегодня идеологи российского общества. Никакому Сталину это не снилось – может быть, именно потому, что у него-то криминальный опыт как раз был. И он лично убедился в тупиковости этого пути.

 
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