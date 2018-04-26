.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Лукашенко повысил пенсии с 1 мая
В Беларуси объявлена кампания против запуска АЭС
МЧС России предупреждает: не доверяйте программам телеканала «Россия»
В Гродно судят солдат, которых обвиняют в избиении сослуживцев в армии
Как Лукашенко присоединился к «Чернобыльскому шляху». Фотофакт
ЖКХ объяснило, как в Беларуси будут оплачивать коммуналку «тунеядцы» и их родственники
Реплика дня: «Вот на эти $ 68 государство и проживёт»
Анисим: Белсат по-русски есть, а почему нет Еuronews на белорусском?
«Девочка из Минска услышала, что я из Гомеля, и спросила: «А вы там не светитесь?»
Ермошина высказалась о референдуме
Почему средняя зарплата в 900 евро не очень радует латвийцев
В Минске подрались два аиста, эксперт объяснил причину. Видеофакт
Сотрудница «Зимней вишни» пыталась спасти телевизор вместо людей
Школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его
Стало известно, какие услуги «тунеядцы» будут оплачивать по полной стоимости
Пресс-секретарь БПЦ: «Увы, для некоторых Беларусь так и осталась «Северо-Западным краем»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Лукашенко второй раз за десять лет вспомнил про «эскадрон смерти»?
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Ну и ну! Озвучена версия странного побега главы Гомельского района
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
Между Конго и Руандой: в рейтинге свободы прессы Беларусь снова хуже соседей
Разговорчики в сети: «Интересно — место приземления, Дрозды или Ростов?»
Что отличает политика от бюрократа. Очень простое объяснение
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
«Субботник в нашей стране – это унизительно»
Группу белорусов не пустили на встречу с Лукашенко, они вышли на пикет
Почобут: «У нас веселья было бы не меньше, чем сегодня в Ереване»
«Весь салон залит кровью»: как СССР сбил корейский «Боинг»
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз
«А ты чего выбиваешься из среднебелорусского трэнда?» Карикатура
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко
VIP-субботник: где работают Лукашенко, Кобяков и другие топ-руководители
Белорусы пьют за армян
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
26.04.2018
Салiдарнасць
Как Лукашенко присоединился к «Чернобыльскому шляху». Фотофакт

Портрет главы Беларуси принес на акцию один из участников.

Фото Борис Горецкий, Фейсбук

Это рассмешило некоторых пользователей соцсетей. «Акция «Бессмертный полк», прокомментировали в Фейсбуке. Однако посыл оказался достаточно важным и серьезным.

Человек с портретом Лукашенко – общественный активист, предприниматель Алесь Толстыко. На акции он объяснил, зачем взял портрет главы государства на «Чернобыльский шлях».

Таким образом он решил обратить внимание президента на то, что Беларуси надо поблагодарить страны ЕС, США, Австралию, которые помогали пострадавшим от аварии на ЧАЭС детям и семьям. Алесь Толстыко ждал, что такие слова прозвучат в ежегодном послании президента народу и парламенту , но этого не произошло. Активист надеется, что его заявление дойдет до Лукашенко.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:25)
Главное
«Заморозить строительство шикарных Дроздов»: 10 злободневных плакатов Чернобыльского шляха
«Руководители сознательно идут на грубейшие нарушения»: Чернобыль в воспоминаниях очевидцев и донесениях КГБ
Давыдько и Гайдукевича на российском ТВ заставляли ответить, чей Крым
Макаревич: «Потому что гражданам на всё насрать»
Как Лукашенко присоединился к «Чернобыльскому шляху». Фотофакт
Разговорчики в сети: «И все это кадровый реестр гражданина Лукашенко»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY