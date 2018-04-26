Как Лукашенко присоединился к «Чернобыльскому шляху». Фотофакт

Портрет главы Беларуси принес на акцию один из участников.

Фото Борис Горецкий, Фейсбук

Это рассмешило некоторых пользователей соцсетей. «Акция «Бессмертный полк», прокомментировали в Фейсбуке. Однако посыл оказался достаточно важным и серьезным.

Человек с портретом Лукашенко – общественный активист, предприниматель Алесь Толстыко. На акции он объяснил, зачем взял портрет главы государства на «Чернобыльский шлях».

Таким образом он решил обратить внимание президента на то, что Беларуси надо поблагодарить страны ЕС, США, Австралию, которые помогали пострадавшим от аварии на ЧАЭС детям и семьям. Алесь Толстыко ждал, что такие слова прозвучат в ежегодном послании президента народу и парламенту , но этого не произошло. Активист надеется, что его заявление дойдет до Лукашенко.