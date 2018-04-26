Реплика дня: «Вот на эти $ 68 государство и проживёт»

Известный блогер Виктор Малишевский высказался о государстве и «тунеядцах».

26 апреля правительство определило, какие услуги незанятые в экономике белорусы будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам. В списке оказались горячее водоснабжение, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение.

«Теперь тунеядцы будут платить по полной за газ. А значит по цене $ 200 за тысячу кубов (который стране обходится в $ 132). Вот на эти $ 68 государство и проживёт», — иронизирует в Фейсбуке антижурналист Виктор Малишевский.