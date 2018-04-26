Анисим: Белсат по-русски есть, а почему нет Еuronews на белорусском?

С таким заявлением выступила депутат Палаты представителей в ПАСЕ.

Политика русификации, проводившейся в СССР, и несбалансированная языковая политика властей независимой Беларуси привели к тому, что белорусский язык оказался под угрозой исчезновения. Сегодня возникла необходимость в защите языковых прав белорусов, особенно на фоне того, что единственный независимый белорусскоязычный телеканал начал делать много передач на русском языке. С такими словами к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы обратилась 25 апреля председатель Общества белорусского языка, депутат Палаты представителей Елена Анисим.

— Зарегистрированный на территории Польши, но этот телеканал вещал на белорусском языке. В настоящее время в сотрудничестве с ВВС он делает больше программ на русском языке, которого у нас и так хватает в информационном пространстве. Возникает вопрос: а почему в таком случае нет реакции Еuronews, других европейских каналов на белорусском языке? Это стало бы поддержкой тем усилиям гражданского общества внутри страны на защиту языковых прав белорусов, — заявила в Страсбурге Елена Анисим.

Совет Европы должен обратить внимание на соблюдение языковых прав белорусов, начиная с возможности для детей учиться по-белорусски с детского сада до университета, считает Елена Анисим. По её словам, Беларусь без белорусского языка не может стать ни демократическим государством, ни органичной частью европейского пространства.

Еuronews вещает на 12 языках: арабском, английском, французском, немецком, греческом, венгерском, итальянском, фарси, португальском, русском, испанском и турецком. Euronews на русском языке выпускает редакция «Euronews-Россия», в которой работает около 20 сотрудников. Очевидно, она не будет производить программы по-белорусски — для этого телеканала придётся создать белорусскую редакцию.