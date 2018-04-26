Чернобыльский шлях-2018 с Островцом в фокусе: «Не виноваты мы – он сам упал» (онлайн)

В Минске проходит санкционированная властями акция в память о катастрофе на Чернобыльской атомной станции, которой исполнилось 32 года. Корреспонденты «Салiдарнасцi» на месте следят за развитием событий.

18.40. Шествие проходит по улице Сурганова. Произошел неприятный инцидент: прохожий попытался наброситься на священника, который идет в голове колонны, крича: «Бунтари, вам надо покаяться». Агрессора оттеснили.

18.30. Колонна двинулась по известному маршруту: впереди традиционные икона и колокол. По разным оценкам, в ней участвует порядка полутысячи человек. Дождь закончился.

18.20. Уже 400-500 человек, и люди продолжают подходить. Много молодежи и пожилых людей, много бчб и партийных флагов. В отличие от предыдущих акций, мало семей с детьми. Среди участников традиционно присутствует священник.

Милиции в форме нет, только силовики в штатском, которых не так много по сравнению с прошлым опытом.

18.10. Известный экономист Сергей Чалый тоже присутствуем на акции. В интервью НН он отметил экономическую нецелесообразность строящейся БелАЭС. Он пришел на шлях в майке с надписью «Наша зброя – iнтэлект».

18.05. Через дорогу, на площадке у Академии наук – еще одна небольшая акция активистов, которые обращают внимание и на политзаключенных в Беларуси.

17.55. В белорусской столице пасмурно, моросит дождь. На площадке возле кинотеатра «Октябрь» порядка 150 человек, включая лидеров оппозиции и активистов: Павел Северинец, Юрась Губаревич, Виталий Рымашевкий, Григорий Костусев, Алексей Янукевич.

Развеваются бело-красно-белые флаги. Один мужчина пришел с плакатом: «Социально-экономический Чернобыль страшнее атомного. За последние 25 лет население Беларуси сократилось на 700 тысяч человек».

Молодые люди принесли муляж атомного реактора, «уронив» его при выставлении: «Не виноваты мы – он сам упал» (надпись над ним).

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Нынешняя акция откроет полугодовую кампанию против строительства БелАЭС под названием «Островецкий шлях».

«ЧШ-2018» стартует в 18.00 – местом сбора являлась площадка у кинотеатра «Октябрь» (станция метро «Академия наук»), после чего традиционно шествие проходит по маршруту — проспект Независимости, по улице Сурганова и Орловской к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов.