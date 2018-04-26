Ермошина высказалась о референдуме

После того, как Лукашенко во время послания-2018 сообщил, что «ни о каком референдуме и не думал».

— Президент сказал, что референдума в ближайшее время не будет. И это говорит о многом. Поручение проанализировать, посмотреть применение Конституции, чтобы внести предложения по изменению отдельных норм, дано Конституционному суду, ученым, которые работают в области правовых наук, — сказала Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что когда эксперты проработают возможные изменения и внесут предложения, то представят их на рассмотрение главы государства. После чего снова могут вноситься коррективы либо вообще будет принято решение о нецелесообразности таких изменений:

— Нужно исходить из жизни общества, а не теоретических построений. Как будет общество экономически и социально существовать, что в нем будет происходить? Исходя из этого и стоит принимать решения о необходимости проведения каких-либо конституционных реформ.