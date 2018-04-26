Почему средняя зарплата в 900 евро не очень радует латвийцев

«Салідарнасць» узнала, сколько получают в Латвии представители разных профессий и причем здесь сексизм.

Средняя зарплата «на руки» в Латвии выросла до 894 евро, на 6%. Это наибольший прирост за все годы независимости, сообщает Delfi.lv.

Больше всего получают в сфере IT, финансов, фармацевтики, химической промышленности и телекоммуникаций – уверенно больше 1000 евро. В среднем ниже 700 евро получают в сфере образования, социальной опеки и культуры.

Интересен разрыв Риги с регионами – 968 евро против 619 в Даугавпилсе и 593 в Латгальском регионе (граничит с Беларусью).

Женщины в Латвии в среднем получают на 27% меньше мужчин вообще и на 14% меньше на позиции среднего и высшего уровня.

Эксперт по макроэкономике Дайнис Гашпуйтис говорит, что в этом году ожидается рост зарплат на 8,2%, а «по тысяче» латвийцы смогут получать уже через 2-3 года. «Но приток миграции сохранится» – резюмирует он.