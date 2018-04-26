«Руководители сознательно идут на грубейшие нарушения»: Чернобыль в воспоминаниях очевидцев и донесениях КГБ

В рамках проекта «СССР: как это было на самом деле» «Салідарнасць» вспоминает катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции. Фото и видео прилагаются.

Нарушения при строительстве Чернобыльской АЭС отмечались с начала строительства в 1972-м. В докладной Комитета государственной безопасности за 3 июля 1973-го читаем: «На строительстве Чернобыльской атомной станции имеют место серьезные недостатки».

В 1976-м КГБ сообщал о нарушениях во время строительства и низкой квалификации инженерного персонала. В докладной от 17 января 1978-го спецслужба констатировала: «Имеют место факты отхода от проектов и нарушения технологий ведения строительных и монтажных работ, что может привести к авариям и несчастным случаям». А документ, датированный 19 декабря 1978-го, гласит: «Отдельные руководители сознательно идут на грубейшие нарушения технологических норм… не заботясь о будущем и возможных трагических последствиях».

По данным КГБ, с 1977 по 1981 год на энергоблоках ЧАЭС произошло 29 аварийных остановок, из них 9 – по вине обслуживающего персонала, с 1983-го по 1985-й – 5 аварий и 63 отказа оборудования. Сам четвертый энергоблок работал с измененными показателями, а работники АЭС не были проинструктированы о том, что это означает.

26 апреля 1986 года в 01:23 произошел взрыв в четвертом энергоблоке. Уровень радиации на тот момент достигал в городе Припять – 50400 микрорентген в час (при норме в 12). Об аварии сначала узнали в Кремле, а потом в партийных кабинетах в Беларуси и Украине. Жителям страны, само собой, ничего не сообщили.

Мой дед праздновал день рождения 26 апреля 1986 года. Вспоминал: не понимали, почему всех рвало и сильно болела голова, мол, почти и не пили же. Потом поняли, что праздновали в Могилевской области в день аварии.

1 мая детей и взрослых вывели на первомайские демонстрации по всей стране. Тем временем московское высшее партийное руководство вывезло своих родных подальше…

КГБ оперативно составил инструкцию для «своих»:

«Перед входом в места отдыха одежду и обувь необходимо почистить... Ношение головного убора является обязательным... Категорически запрещен отдых на траве, других открытых участках. Окна жилых и рабочих помещений должны быть закрыты для исключения сквозняков. При наличии ветра и пылеобразования ношение респиратора и других средств защиты органов дыхания является обязательным. Во время дождя рекомендуется скрываться в помещении или пользоваться полиэтиленовой накидкой».

А вот к военным и гражданскому персоналу относились как к пушечному мясу. Из книги «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич:

«Наш полк подняли по тревоге…. Долго ехали. Ничего конкретного никто не говорил. Только в Москве на Белорусском вокзале объявили, куда нас везут. Один парень, кажется, из Ленинграда, запротестовал: “Я хочу жить”. Ему пригрозили трибуналом. Командир так и сказал перед строем: “В тюрьму или под расстрел пойдешь”. У меня были другие чувства. Все наоборот. Хотелось чего-то героического. Испытать свой характер. Может быть, детский порыв? Но таких, как я, оказалось больше, у нас служили ребята со всего Советского Союза. Русские, украинцы, казаки, армяне... Было тревожно и почему-то весело.

Ну, привезли нас... Привезли на саму станцию. Дали белый халат и белую шапочку. Марлевую повязку. Чистили территорию. День выгребали, скоблили внизу, день — наверху, на крыше реактора. Всюду с лопатой. Тех, кто поднимался наверх, “аистами” звали. Роботы не выдерживали, техника сходила с ума. А мы работали. Случалось – кровь из ушей шла, из носа. Першило в горле. Резало в глазах. Постоянно слышался монотонный звук в ушах. Хотелось пить, но аппетита не было. Физзарядка запрещалась, чтобы радиацией зря не дышать. А ездили на работу в кузовах открытых машин.

Но хорошо работали. И очень этим гордились…»

«Поехал... Хотя мог не ехать. Добровольцем попросился. В первые дни равнодушных там не встречал, это потом вакуум в глазах, когда пообвыкли. Орденок урвать? Льготы. Чепуха! Мне лично ничего не надо было. Квартира, машина... Что еще? А, дача... Все имел. Срабатывал мужской азарт...

Возвратились домой. Все с себя снял, всю одежду, в которой там был, и выбросил в мусоропровод. А пилотку подарил маленькому сыну. Очень он просил. Носил, не снимая. Через два года ему поставили диагноз: опухоль мозга...

Дальше допишите сами... Я не хочу дальше говорить...»

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Чернобыль. Первые дни. Разлом стены аварийного 4-го энергоблока на Чернобыльской АЭС. 26.04.1986 Игорь Костин/ РИА Новости ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 338 height 500 Авария на Чернобыльской атомной электростанции. На пункте дезактивации техники. 26.04.1986 Виталий Аньков/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 340 height 500 Идут работы по дезактивации территории Чернобыльской АЭС. 26.04.1986 Виталий Аньков/ РИА Новости ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 405 Обработка территории Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором. 26.04.1986 Виталий Аньков/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 400 Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте. 30.04.1986 Виталий Аньков/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 445 Специалисты-атомщики направляются на Чернобыльскую АЭС для ликвидации последствий аварии. 26.04.1986 Борис Приходько/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 342 Члены подразделения, занимающегося дезактивацией территории Чернобыльской АЭС, направляются на объект. 26.04.1986 Виталий Аньков/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 458 Работа на территории Чернобыльской АЭС после аварии. 26.04.1986 Игорь Костин/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 409 Для успешной ликвидации аварии используются вертолеты, с помощью которых замеряют уровень радиации, производят дезактивацию местности. 28.04.1986 Игорь Костин/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 396 Вид на Чернобыльскую АЭС со стороны четвертого реактора. 29.04.1986 Игорь Костин/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 428 Солдаты в защитных костюмах проводят дезактивацию вертолета. 26.04.1986 В. Чистяков/ РИА Новости ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 401 Экипаж вертолета МИ-6, который выполнял различные задания в районе четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, где 26 апреля 1986 года произошла авария. 01.05.1986 Виталий Аньков/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 442 Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской АЭС после аварии. 06.05.1986 Игорь Костин/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 406 Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы. 01.05.1986 Игорь Костин/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 347 height 500 Дезактивация Чернобыльской атомной электростанции, где 26 апреля 1986 года произошла авария. 01.05.1986 Виталий Аньков/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 254 height 500 Дезактивация Чернобыльской АЭС, где 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке произошла авария. 01.05.1986 Виталий Аньков/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 397 Робот с дистанционным управлением работает на расчистке кровли поврежденного энергоблока Чернобыльской АЭС. 10.05.1986 Игорь Костин/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 348 height 500 Дезактивационные работы по снижению уровней радиоактивного загрязнения в 30-ти километровой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС. 23.05.1986 Игорь Костин/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 331 height 500 Разрушенный во время аварии блок на Чернобыльской АЭС. 30.05.1986 Игорь Костин/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 340 height 500 Группа специалистов направляется в зону Чернобыльской АЭС для ликвидации последствий аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года. 01.06.1986 Борис Приходько/ РИА Новости www.ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 600 height 403 Панорама Чернобыльской АЭС с "саркофагом" на переднем плане. 01.05.1987 Игорь Костин/ РИА Новости ria.ru originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 340 height 500

Как могло руководство СССР допустить такую халатность, обманывать людей и лишь через 9 дней сформировать комиссию по борьбе с последствиями радиационного облучения? Ответ прост – люди мало волновали партийное руководство. Думается даже, что они были не против замолчать катастрофу в Чернобыле, как сделали это с аварией на химкомбинате «Маяк».

Чернобыльскую катастрофу и её последствия советские власти не смогли замолчать из-за близости АЭС к ЕС и распространения радиационного излучения на территорию Европы. Но даже сокрытие чиновниками информации в течении нескольких первых дней обошлось очень дорого: многие граждане впоследствии заплатили за это своими жизнями.

Как людоеда в пионеры посвятили