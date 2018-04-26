В Минске подрались два аиста, эксперт объяснил причину. Видеофакт

На Youtube появилось видео о драке аистов на дороге по улице Уборевича.

Эта драка за самку между двумя самцами, заявил naviny.by Семен Левый, специалист по природоохранный вопросам «Аховы птушак Бацькаўшчыны».

– Скорее всего, рядом находится гнездо, потому что такое редко можно увидеть. Иногда они прилетают на гнездо и пытаются согнать один другого. Это пример очень ожесточенной схватки. Речь идет о том, что третья птица претендует отбить кого-то из партнеров в паре, скорее всего, самку у самца.

Действительно, на видео можно заметить гнездо на столбе у левого края дороги, а в гнезде — еще одного аиста, судя по всему, ту самую самку, которая и стала предметом ожесточенной схватки.