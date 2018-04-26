Сотрудница «Зимней вишни» пыталась спасти телевизор вместо людей

Одна из потерпевших по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Ксения Зимина рассказала о действиях персонала во время ЧП.

Ее речь прозвучала во время судебного заседания о рассмотрении жалобы на арест обвиняемого в халатности пожарного Сергея Генина, передает «Интерфакс».

«Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор», — рассказала Зимина.

В это время пожарные, по ее словам, «бегали по сторонам и не знали, что делать».

Ранее во время заседания выступила адвокат Елена Киселева. «Пожарные приехали максимально быстро, по первому вызову», — заявила она.

Защитница подчеркнула, что вызов поступил не от посетителей центра, а от жителя дома, расположенного напротив торгового центра.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек. Уголовное дело расследуется по трем статьям, среди которых поджог, при этом основная причина возгорания — замыкание электропроводки. По делу были задержаны несколько человек, в том числе персонал центра и начальник пожарного звена Сергей Генин, которого арестовали по подозрению в халатности.

«Вот самый страшный момент: если бы пожарных не было, возможно, детей можно было спасти»