.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Почему средняя зарплата в 900 евро не очень радует латвийцев
В Минске подрались два аиста, эксперт объяснил причину. Видеофакт
Сотрудница «Зимней вишни» пыталась спасти телевизор вместо людей
Школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его
Стало известно, какие услуги «тунеядцы» будут оплачивать по полной стоимости
Как благодаря создателю атомной бомбы и «катюши» Беларусь стала центром притяжения для астрофизиков
Кто может спровоцировать инфляцию в Беларуси?
Гандбольны клуб «Віцязь» пачаў краўдфандынгавую кампанію
Давыдько и Гайдукевича на российском ТВ заставляли ответить, чей Крым
У Літве абверглі беларускага міністра: дзяржава не датуе Віленскі аэрапорт
Лукашенко – президенту Армении: «Белорусы хотят знать правду»
Как Германия пытается справиться с участившимися нападениями на евреев
«Бавария» проиграла «Реалу» в Мюнхене
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Лукашенко второй раз за десять лет вспомнил про «эскадрон смерти»?
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
Между Конго и Руандой: в рейтинге свободы прессы Беларусь снова хуже соседей
Разговорчики в сети: «Интересно — место приземления, Дрозды или Ростов?»
Что отличает политика от бюрократа. Очень простое объяснение
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
«Субботник в нашей стране – это унизительно»
Группу белорусов не пустили на встречу с Лукашенко, они вышли на пикет
Почобут: «У нас веселья было бы не меньше, чем сегодня в Ереване»
«Весь салон залит кровью»: как СССР сбил корейский «Боинг»
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз
«А ты чего выбиваешься из среднебелорусского трэнда?» Карикатура
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко
VIP-субботник: где работают Лукашенко, Кобяков и другие топ-руководители
Белорусы пьют за армян
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
26.04.2018
Сотрудница «Зимней вишни» пыталась спасти телевизор вместо людей

Одна из потерпевших по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Ксения Зимина рассказала о действиях персонала во время ЧП.

Ее речь прозвучала во время судебного заседания о рассмотрении жалобы на арест обвиняемого в халатности пожарного Сергея Генина, передает «Интерфакс».

«Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор», — рассказала Зимина.

В это время пожарные, по ее словам, «бегали по сторонам и не знали, что делать».

Ранее во время заседания выступила адвокат Елена Киселева. «Пожарные приехали максимально быстро, по первому вызову», — заявила она.

Защитница подчеркнула, что вызов поступил не от посетителей центра, а от жителя дома, расположенного напротив торгового центра.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек. Уголовное дело расследуется по трем статьям, среди которых поджог, при этом основная причина возгорания — замыкание электропроводки. По делу были задержаны несколько человек, в том числе персонал центра и начальник пожарного звена Сергей Генин, которого арестовали по подозрению в халатности.

«Вот самый страшный момент: если бы пожарных не было, возможно, детей можно было спасти»

 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Разговорчики в сети: «И все это кадровый реестр гражданина Лукашенко»
У белорусов появился неожиданный повод для гордости – он связан с взятками
Лукашенко рассказал, почему вынужден лично контролировать сохранность сеялок и комбайнов
Депутат судится с женщиной, назвавшей его вором
Невзоров: «Лихой Упырь считается основателем русской письменности»
Макаревич: «Потому что гражданам на всё насрать»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY