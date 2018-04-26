Депутат судится с женщиной, назвавшей его вором

Выборы в местные советы прошли в Беларуси 18 февраля, но в посёлке Хатежино под Минском страсти бушуют до сих пор. Депутат Минского райсовета Юрий Стуков подал в суд на свою соперницу по округу Ольгу Савчину.

Повод для иска — клевета: уже после выборов Савчина публично назвала Стукова вором и уголовником.

Депутат Юрий Стуков отказывается комментировать ситуацию журналистам

Хатежинский избирательный округ № 22 был в Минском районе одним из немногих альтернативных. Борьба здесь разворачивалась между двумя кандидатами: председателем Хатежинского сельского исполкома Юрием Стуковым и председателем потребительского кооператива по газификации и благоустройству «Поля Хатежино» Ольгой Савчиной.

Кандидаты, хоть оба и беспартийные, по сути — стихи и проза, лёд и пламень. То есть полные противоположности. Стуков — человек из местной власти. Савчина — местная возмутительница спокойствия.

Ольга Савчина – справа

– Ею были высказаны фразы: «Стуков Юрий Леонидович — вор и уголовник. Его портрет должен висеть на стене, под которым надо написать об этом большими буквами. Сколько вы будете терпеть? Обратитесь в милицию!» — вспоминает депутат во время первого заседания в суде Минского района.

Инцидент произошёл 29 марта во время приёма граждан в Хатежинском сельсовете. Бывшая конкурентка нелицеприятно отозвалась о депутате в разговоре с местными жителями, которые стояли в очереди.

Стуков обратился в милицию. Он считает, что Савчина на него клевещет. Однако активистка приводит аргументы в доказательство своей правоты.

– В 2015 году Стуков привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 210 — по хищению топлива, — рассказывает Еврорадио Ольга Савчина. — Ввиду того, что он погасил ущерб и признал свою вину, его не осудили. Данная информация была скрыта от избирателей — например, её не было на плакате с информацией о кандидате в депутаты Стукове. Считаю своей обязанностью как гражданина изложить, что сегодняшний депутат и председатель исполкома совершил такую ошибку.

Ещё во время предвыборной кампании Савчина была на приёме у председателя ЦИК Лидии Ермошиной, а также звонила на прямую линию министру внутренних дел Игорю Шуневичу. И там, и там ей пояснили, что Юрий Стуков, скорее всего, ошибся, но право на ошибку имеет каждый.

– Судить за такую ошибку должны граждане, которые отдают голоса, а также ждут от депутата защиты и исполнения законов”, — убеждена Савчина. Она не понимает, почему Стуков не рассказал избирателям о своем “тёмном прошлом”, как это вынуждены были сделать некоторые другие кандидаты.

Для нас же очевидно, что Юрий Стуков воспользовался лазейкой в белорусском законодательстве. Да, против него было возбуждено уголовное дело. Да, он сознался в содеянном, возместил ущерб и был освобождён от преследования в связи с деятельным раскаянием. Но судимости, о которой кандидаты в депутаты обязаны сообщать в своих предвыборных листовках, у него нет — ведь дело не дошло до суда.

Вопрос, который теперь решается в суде Минского района: учитывая хоть и со всех сторон доказанное, но так и не доведённое до суда дело, имеет ли кто-нибудь право публично назвать депутата вором?

– Из-за клеветы Савчиной О.В. я постоянно нахожусь в состоянии стресса и эмоционального напряжения, — написал в исковом заявлении Юрий Стуков. — Мне постоянно приходится оправдываться перед вышестоящим руководством, знакомыми и другими людьми, что наносит мне душевную травму, физические и нравственные страдания, в результате чего я стал страдать бессонницей, что приводит к нервному срыву и депрессии.

Первое заседание по делу «Стуков против Савчиной» прошло 25 апреля и продлилось меньше часа.

На вопрос адвоката Савчиной, совершал ли Стуков когда-либо какие-либо хищения, депутат отвечает уклончиво: «Если бы были факты хищения, у меня была бы судимость. У меня судимости нет».

После этого заявления судья Алексей Кропачёв уточняет у депутата, был ли он свидетелем так называемой клеветы, или узнал о ней от сторонних лиц. Стуков напоминает, что в то время вместе со своим заместителем вёл приём граждан. Судья постанавливает отложить слушание дела до 7 мая, чтобы вызвать на заседание свидетелей.

Ходатайство адвоката о прикреплении к нынешнему делу материалов уголовного производства против Стукова, которое велось в 2015-2016 годах, осталось без рассмотрения.