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26.04.2018
Салiдарнасць
Школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его

Школьник из Минской области решил таким образом проучить педагога, который сообщил родителям нескольких старшеклассниц, что их дочери курят.

Об истории сообщил сайт УВД Миноблисполкома.

Ученик под видом девушки создал фейковую страницу в соцсетях и предложил педагогу по ссылке установить программу-плеер для музыки. Когда тот ответил, что плеер не работает, «девушка» удивилась и предположила, что у молодого человека неверные сетевые настройки и скинула ему другие. Так школьник получил доступ к странице в соцсети и стал изучать и копировать всю переписку. Вскоре новая знакомая стала шантажировать соцпедагога.

– Школьник с фейковой страницы пригрозил, что сделает достоянием коллектива и учащихся школы всю переписку мужчины в соцсетях, если тот публично не извинится перед всеми ребятами и не перестанет рассказывать о проштрафившихся школьниках их родителям, – сообщили в милиции.

Педагог обратился в милицию. На подростка заведено уголовное дело по ч.2 ст.349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

 
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