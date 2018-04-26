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Политика
26.04.2018
Кирилл Иванов
Лукашенко рассказал, почему вынужден лично контролировать сохранность сеялок и комбайнов

Собрали вместе несколько примеров того, чем обернулась попытка держать все в одних руках.

Фото president.gov.by

В очередную годовщину катастрофы на ЧАЭС Александр Лукашенко заслушал доклад по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельскохозяйственной техники.

Судя по фото пресс-службы главы государства, на совещании присутствовали премьер-министр с замами, руководители областей и другие высокопоставленные чиновники.

Руководитель страны начал заседание с неприятного:

— Информация, которая до меня доходит, свидетельствует о том, что должная работа по обеспечению сохранности и укомплектованности машинно-тракторного парка до сих пор не налажена.

И тут же пояснил, почему лично, пусть и не по чину, уделяет внимание подобным вопросам:

— Если бы эту сельхозтехнику — тракторы, автомобильную и прицепную технику — коллективные предприятия и прочие занятые в сельском хозяйстве покупали за свой кровный рубль, пожалуйста — можете меня критиковать, даже говорить о том, что это не мое дело и нечего вмешиваться. Но когда сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности идут с протянутой рукой в бюджет и просят субсидии, дотации и кредиты, притом льготные, и за счет этого приобретают технику и проводят прочие мероприятия, тогда будьте добры достать и положить на стол свою активность по сохранности этой техники.

Кроме этого, на совещание снова прозвучало слово «дисциплина». Глава государства напомнил о своем поручении до 15 апреля «разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким образом, вплоть до возбуждения уголовных дел»:

— Как выполнены мои поручения? Я хочу, чтобы не забывали, что порядок на мехдворе — это показатель железной дисциплины, соблюдения технологий, безопасности работников. А в целом это важнейший элемент экономики села. Если техника гробится в течение двух лет, а должна эксплуатироваться двадцать лет, то можете представить, сколько нужно денег для ее обновления и замены. И это есть себестоимость затрат при производстве сельскохозяйственной продукции.

Слова Лукашенко, прозвучавшие во время доклада любопытны по нескольким причинам. Во-первых, он фактически признал, что загнал сам себя в ловушку: сохраненная и лично контролируемая им колхозная система не способна существовать без щедрых государственных субсидий.

Во-вторых, личный контроль всем и вся не может быть эффективным, что подтверждает фраза главы государства. Ведь до сих пор не налаженная система хранения сельхозтехники — всего лишь один из очень многих эпизодов в деятельности бессменного руководителя.

Приведем несколько свежих историй, в которых речь также шла о важнейших сферах, в которых мы «до сих пор не…»

История страны

«До сих пор в истории не можем разобраться, что там за БНР была, куда наши националисты или интеграторы тогда двигались?» (Из послания народу и парламенту, 24 апреля 2018)

БелАЭС

«Работают сотни ученых, тысячи специалистов в системе Минэнерго и Минстройархитектуры, а мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны». (Из послания народу и парламенту, 24 апреля 2018)

Сельское хозяйство

Принимая 5 марта 2018-го кадровые решения, глава государства отметил, что «многие из сельхозпредприятий до сих пор не развиваются так, как хотелось бы».

Экспорт

Заслушивая отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома, Лукашенко заметил, что «до сих пор не решена проблема товарной и географической диверсификации».

«До сих пор не реализован потенциал, связанный с экспортом услуг. А ведь на нем мы всегда неплохо зарабатывали. Нужно вернуть утраченные позиции и в дальнейшем из года в год их укреплять». (Из послания народу и парламенту, апрель 2017).

Коррупция

«К сожалению, не все правоохранительные органы работают эффективно. Поборы, откаты, подношения, махинации с бюджетными средствами до сих пор не изжиты в Беларуси». (На заседании Совбеза, 27 февраля 2018).

Нефтепереработка

На совещании о стратегии развития нефтеперерабатывающей отрасли, прошедшем 1 июня 2017-го, прозвучала претензия о том, что «в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет». На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% на сегодняшний день так и не удалось выйти, напомнил тогда руководитель страны. 

Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно

 
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