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Экономика
26.04.2018
Салiдарнасць
Стало известно, какие услуги «тунеядцы» будут оплачивать по полной стоимости

Правительство определило, какие услуги незанятые в экономике белорусы будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам. Они перечислены в постановлении № 314 от 24 апреля.

Граждане, включенные в список трудоспособных, но не занятые в экономике, будут оплачивать по полным тарифам:

– Горячее водоснабжение (с 1 января 2019 года) .

– Газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

– Теплоснабжение (с 1 октября 2019 года).

Напомним, Александр Лукашенко дал чиновникам поручение до 1 апреля решить, какие услуги «тунеядцы» будут оплачивать полностью. Как видим, постановление вышло почти месяц спустя.

Пять способов «откосить» от декрета о «тунеядстве»

 
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