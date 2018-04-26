Стало известно, какие услуги «тунеядцы» будут оплачивать по полной стоимости

Правительство определило, какие услуги незанятые в экономике белорусы будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам. Они перечислены в постановлении № 314 от 24 апреля.

Граждане, включенные в список трудоспособных, но не занятые в экономике, будут оплачивать по полным тарифам:

– Горячее водоснабжение (с 1 января 2019 года) .

– Газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

– Теплоснабжение (с 1 октября 2019 года).

Напомним, Александр Лукашенко дал чиновникам поручение до 1 апреля решить, какие услуги «тунеядцы» будут оплачивать полностью. Как видим, постановление вышло почти месяц спустя.

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