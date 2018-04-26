Как благодаря создателю атомной бомбы и «катюши» Беларусь стала центром притяжения для астрофизиков

С 23 по 27 апреля 2018 в Национальной академии наук Беларуси проходит международная конференция по астрофизике посвященная памяти Якова Зельдовича, уроженца Беларуси, основателя российской школы релятивистской астрофизики, создателя советской атомной бомбы и разработчика знаменитой «катюши».

Конференция собрала ведущих ученых из различных стран: Беларуси, Венгрии, Германии, Италии, Китая, Колумбии, Польши, России, Словении, Тайваня, Украины, Хорватии и Эстонии.

Отличительной особенностью форума является то, что впервые в Беларуси в конференции участвуют такие международные коллаборации как крупнейшая в мире обсерватория имени Пьера Оже (Аргентина) для наблюдения космических лучей сверхвысоких энергий; обсерватория-комплекс черенковских телескопов H.E.S.S. (Намибия); космическая обсерватория Радиоастрон (Россия); международная сеть роботизированных телескопов Мастер (Россия); будущая космическая миссия Гамма-400.

Конференция проходит в Беларуси уже в третий раз, что делает нашу страну центром притяжения для астрофизиков со всего мира.

В рамках конференции был подписан протокол о намерениях между Национальной академией наук Беларуси и институтом физики Российской академии наук (ФИАН). Состоялись встречи директора ICRANet, профессора Ремо Руффини с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом, и с председателем Президиума Академии наук, профессором Владимиром Гусаковым, где обсуждалась возможность вступления Беларуси в международную организацию ICRANet. Как первый этап в этом процессе, в 2017 году на базе Национальной академии наук Беларуси уже открылся филиал международной организации – ICRANet-Минск.