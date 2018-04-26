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Кто может спровоцировать инфляцию в Беларуси?

Отпустит ли государство цены на бензин?

Национальный банк принимает необходимые меры для достижения цели по инфляции не выше 6% в 2018 году, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции «Цифровой банкинг».

По его словам, принятие резких мер для ограничения инфляции не предусматривается. Что же поможет регулятору не выйти за рамки планов по инфляции?

Иосуб: Годовая инфляция может оказаться выше

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб обращает внимание, что 6% инфляции зафиксированы в Основных направлениях денежно-кредитной политики, утвержденных президентом.

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