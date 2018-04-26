Разговорчики в сети: «И все это кадровый реестр гражданина Лукашенко»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Стало известно, какие услуги «тунеядцы» будут оплачивать по полной стоимости
Как благодаря создателю атомной бомбы и «катюши» Беларусь стала центром притяжения для астрофизиков
Кто может спровоцировать инфляцию в Беларуси?
Гандбольны клуб «Віцязь» пачаў краўдфандынгавую кампанію
Давыдько и Гайдукевича на российском ТВ заставляли ответить, чей Крым
У Літве абверглі беларускага міністра: дзяржава не датуе Віленскі аэрапорт
Лукашенко – президенту Армении: «Белорусы хотят знать правду»
Как Германия пытается справиться с участившимися нападениями на евреев
«Бавария» проиграла «Реалу» в Мюнхене
Полетят ли головы министров после поручения Лукашенко провести их переаттестацию?
Пришли за еще одним высоким чиновником на Гомельщине
Кутузов удивил болельщиков заявлением «в Италию пришли наши 90-е»
«А ты чего выбиваешься из среднебелорусского трэнда?» Карикатура
Мининформ назвал три варианта авторизации комментаторов на сайтах
13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз. Фотофакт
Леденящая кровь история: изобретатель-психопат сел за убийство шведской журналистки
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Лукашенко второй раз за десять лет вспомнил про «эскадрон смерти»?
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Между Конго и Руандой: в рейтинге свободы прессы Беларусь снова хуже соседей
Разговорчики в сети: «Интересно — место приземления, Дрозды или Ростов?»
Что отличает политика от бюрократа. Очень простое объяснение
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
«Субботник в нашей стране – это унизительно»
Литовские фермеры жалуются, что не могут найти доярку за 1000 евро
Группу белорусов не пустили на встречу с Лукашенко, они вышли на пикет
Почобут: «У нас веселья было бы не меньше, чем сегодня в Ереване»
«Весь салон залит кровью»: как СССР сбил корейский «Боинг»
Мать рядового Коржича: погибший от выстрела танкового пулемета в Уручье был свидетелем по делу сына
Генерал СМЕРШ, не любивший Путина
Что стало причиной кровавой 4-летней войны среди шимпанзе: «Это все было ужасно»
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко
VIP-субботник: где работают Лукашенко, Кобяков и другие топ-руководители
Белорусы пьют за армян
Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
26.04.2018
Кирилл Иванов
Разговорчики в сети: «И все это кадровый реестр гражданина Лукашенко»

Белорусы обсуждают очередное задержание чиновника — краткий обзор.

В Гомеле задержана председатель комитета экономики облисполкома Эльвира Карницкая. По информации следственного управлением УСК по Гомельской области, уголовное дело в отношении чиновницы и иных граждан возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Эльвира Карницкая

С сайта облисполкома также пропала информация о начальнике управления энергетики, топлива, транспорта и коммуникаций. Ранее эту должность занимал Максим Попов. О его судьбе пока ничего не известно, сообщает TUT.BY.

Ранее стало известно о задержании бывшего главы Гомельского райисполкома Александра Ситницы, подозреваемого в получении взятки.

«Может лозунг в массы – чиновника на полиграф?»

Новость об очередном чиновнике, задержанном за коррупцию, вызвала дискуссию на интернет-форумах. Предлагаем избранные моменты.

«Всех снимите и поменяйте. Может хоть что-то в лучшую сторону изменится», — предлагает один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

Есть и такие инициативы: «А там, в чиновничестве, честные остались ещё? Может лозунг в массы – чиновника на полиграф? Пора уже, просто необходимо, а то очень криминогенная среда».

«И все это кадровый реестр гражданина Лукашенко», — напоминает еще один читатель.

«Хватит этого цирка, сама власть создавала такую схему, чтобы можно было манипулировать управленцами, да вот схема оказалась гнилой», — пишет читатель портала Оnliner.by.

Еще один пользователь указывает на другую проблему: «Так ладно, взял откат, украл средства. Тут все просто. А сколько кумовства? Везде устроены родственники и нужные люди. Конечно, есть среди них профессионалы, но это исключение. Кто считал убытки от кумовства? Запретить начальству и родственникам работать на одном госпредприятии. А то один пашет, а 5 родственников гуляют».

И еще одно мнение: «Мэров в нормальных странах выбирают, а не назначают. Мэр собирает команду и рулит. Репутация и уважение избирателей – это важно. А назначенец какой-то? Кто назначает мэров – всем известно. Результат очевиден. Кто-то ожидал чего-то другого? Чудес? Порядочных людей во власти не хватает. А они туда не пойдут. Стыдно потому что». 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:27)
Главное
Зарплаты от «по700» на Минщине – до отрезвляющих в Витебщине. Найди «свой» район
У белорусов появился неожиданный повод для гордости – он связан с взятками
«Может все же сдохла?» Наша модель всего в двух примерах
Беларускі галадамор. 10 фактаў пра голад у БССР у 30-х і 40-х гадах
Невзоров: «Лихой Упырь считается основателем русской письменности»
Макаревич: «Потому что гражданам на всё насрать»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY