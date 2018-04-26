Разговорчики в сети: «И все это кадровый реестр гражданина Лукашенко»

Белорусы обсуждают очередное задержание чиновника — краткий обзор.

В Гомеле задержана председатель комитета экономики облисполкома Эльвира Карницкая. По информации следственного управлением УСК по Гомельской области, уголовное дело в отношении чиновницы и иных граждан возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Эльвира Карницкая

С сайта облисполкома также пропала информация о начальнике управления энергетики, топлива, транспорта и коммуникаций. Ранее эту должность занимал Максим Попов. О его судьбе пока ничего не известно, сообщает TUT.BY.

Ранее стало известно о задержании бывшего главы Гомельского райисполкома Александра Ситницы, подозреваемого в получении взятки.

«Может лозунг в массы – чиновника на полиграф?»

Новость об очередном чиновнике, задержанном за коррупцию, вызвала дискуссию на интернет-форумах. Предлагаем избранные моменты.

«Всех снимите и поменяйте. Может хоть что-то в лучшую сторону изменится», — предлагает один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

Есть и такие инициативы: «А там, в чиновничестве, честные остались ещё? Может лозунг в массы – чиновника на полиграф? Пора уже, просто необходимо, а то очень криминогенная среда».

«И все это кадровый реестр гражданина Лукашенко», — напоминает еще один читатель.

«Хватит этого цирка, сама власть создавала такую схему, чтобы можно было манипулировать управленцами, да вот схема оказалась гнилой», — пишет читатель портала Оnliner.by.

Еще один пользователь указывает на другую проблему: «Так ладно, взял откат, украл средства. Тут все просто. А сколько кумовства? Везде устроены родственники и нужные люди. Конечно, есть среди них профессионалы, но это исключение. Кто считал убытки от кумовства? Запретить начальству и родственникам работать на одном госпредприятии. А то один пашет, а 5 родственников гуляют».

И еще одно мнение: «Мэров в нормальных странах выбирают, а не назначают. Мэр собирает команду и рулит. Репутация и уважение избирателей – это важно. А назначенец какой-то? Кто назначает мэров – всем известно. Результат очевиден. Кто-то ожидал чего-то другого? Чудес? Порядочных людей во власти не хватает. А они туда не пойдут. Стыдно потому что».