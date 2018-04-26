Вахтанг Кикабидзе: «Чистил туфли пионерским галстуком»
Легендарный грузинский певец дал интервью «В гостях у Дмитрия Гордона». Предлагаем избранные цитаты.
«В 35 км от моего дома в Грузии стоят русские танки. Границу все время передвигают: идет ползучая аннексия».
«Я отказался выступать в оккупированном Донецке. Еще и гадость какую-то напоследок звонившим сказал».
«Все цветы, которые мне вручили на концерте в Киеве, я отнес на Майдан».
«Я через день по четыре часа прохожу процедуру диализа. Аппарат вместо почек работает: берет из вены кровь, чистит ее и вливает назад».
«Я ненавидел герб с серпом и молотом, чистил туфли пионерским галстуком, в комсомол не пошел и в партию отказался вступать».
«Мама очень удивлялась моей популярности. Говорила: «Как тебе не стыдно таким хриплым голосом петь! А люди еще и билеты покупают!»
Вахтанг Кикабидзе: «Белорусы, вы мои земляки»
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