Вахтанг Кикабидзе: «Чистил туфли пионерским галстуком»

Легендарный грузинский певец дал интервью «В гостях у Дмитрия Гордона». Предлагаем избранные цитаты.

«В 35 км от моего дома в Грузии стоят русские танки. Границу все время передвигают: идет ползучая аннексия».

«Я отказался выступать в оккупированном Донецке. Еще и гадость какую-то напоследок звонившим сказал».

«Все цветы, которые мне вручили на концерте в Киеве, я отнес на Майдан».

«Я через день по четыре часа прохожу процедуру диализа. Аппарат вместо почек работает: берет из вены кровь, чистит ее и вливает назад».

«Я ненавидел герб с серпом и молотом, чистил туфли пионерским галстуком, в комсомол не пошел и в партию отказался вступать».

«Мама очень удивлялась моей популярности. Говорила: «Как тебе не стыдно таким хриплым голосом петь! А люди еще и билеты покупают!»

Вахтанг Кикабидзе: «Белорусы, вы мои земляки»