Давыдько и Гайдукевича на российском ТВ заставляли ответить, чей Крым

Белорусская делегация приняла участие в ток-шоу «Право голоса» на телеканале ТВЦентр.

В ее состав вошли член Совета Республики, председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, заместитель председателя ЛДПБ Олег Гайдукевич, а также политологи Юрий Шевцов и Петр Петровский.

Российские оппоненты задали белорусам конкретный вопрос: чей Крым?

«Вы считаете Россию суверенным государством, как и Беларусь? Да? Тогда у меня следующий вопрос: вы считаете Крым частью нашего Союзного государства?» — прозвучал провокативный вопрос.

«До тех пор, пока в Беларуси находится площадка [переговоров] «Минск-2» — и сейчас эту передачу будут смотреть все украинцы, которые ищут хоть какой-то повод сорвать переговоры в Минске; и он [Давыдько] сенатор, а я представляю парламентскую партию, которая входит в международную комиссию, которая организовала переговоры — я не отвечаю на этот вопрос. Должна не литься кровь в Украине!» — заявил Гайдукевич.

«Для меня на вопрос о крымской принадлежности ответила бабушка в восемьдесят каком-то году. Я отдыхал в Крыму, мне надоели фрукты и фрукты, я решил купить сала. Я пришел на рынок, сидит бабушка, продает сало. Я говорю: бабушка, это местное сало? И она мне отвечает вот что: нет, это с Украины!» — иносказательно ответил Давыдько.

Его решили дожать: «Это бабушка, а вы как ответите?»

«Я отвечу на этот вопрос, как Гайдукевич», — подытожил Давыдько.