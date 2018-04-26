Невзоров: «Лихой Упырь считается основателем русской письменности»

Известный публицист выдает версию, откуда взялась кириллица и при чем здесь Свазиленд (с недавних пор Королевство эСватини).

– Откуда взялась непосредственно кириллица, никому неизвестно и сокрыто в полной тайне. Потому что есть подозрение, что это просто перерисованный очень нетрезвыми людьми греческий алфавит, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Вообще, вы знаете, кто считается по праву основателем русской письменности? Вот реальная большая историческая фигура? Это некто Лихой Упырь, новгородский поп, который первый… Откройте свой любимый интернет: это его официальное имя Лихой Упырь. Он с этим именем вошел в историю русской словесности.

Это новгородец, писец и переписчик. Вот, кстати, удивительно, что тотальные диктанты, которые так массово сейчас проводятся, не называются диктантами Лихого Упыря. Это было бы, действительно, прекрасно.

И вот этот Кирилл по кличке Мефодий никакого отношения не имеет к этому даже формально. Вообще, история какая-то дикая и нелогичная. Вот есть на тот момент… понятно, что были документы, купчие, договоры воинские, торговые…. Создавать где-то какой-то особый, обособленный язык, который отрежет огромные территории, лишит возможности общаться – это по меньшей мере нелогично и является вообще чушью собачьей.

Но по части самобытности у нас, у России появился, наконец, мощный партнер, которым мы сможем гордиться. Не одна Россия так болеет за свою уникальность и за свое первородство. Африканское государство Свазиленд, которое на днях король переименовал в Королевство эСватини. У них взыграло ретивое. Они обиделись, что их, как они сами считают, все время путают со Швейцарией.

И они, когда куда-нибудь вламываются в своих шкурах с костями и в украшениях в носу, все говорят: «О! Швейцарцы приехали». На самом деле, это блажь местного царька, которому показалось, что Свазиланд и Швейцарланд – это что-то слишком похожее, и что Швейцарии претендует на часть славы Свазиленда; и что в Свазиленде гораздо более авторитетные и мощные банки, которые считаются самыми авторитетными и надежными в регионе, в отличие от других, кстати говоря, африканских государств. Там монетки и патроны не закапывают в кучи воловьего дерьма.

Там отработанная техника: монетки загружаются в коровью кишку и аккуратно опускаются в кротовую нору. После чего кротовая нора засыпается и эта банки свазилендские невозможно сломать, потому что кроты и насекомые прогрызают кишку, монетки просыпаются. И когда грабитель вытаскивает, он обычно бывает посрамлен и остается ни с чем. То есть свазилендский банк отчасти даже он надежнее.

Я много знаю про Свазиленд. Чудесное место.

Вообще, там надо поучиться скрепоносности. Потому что там есть массовое шествие, которое со свазилендского языка свати переводится как, извините, как нетраханный полк. Это особо широкое масштабное действие, шествие по всей стране 70 тысяч девственниц. Они прикрепляют справку от гинеколога на специальную дощечку, на палку и несут это высоко над собой. Они несут это к президентскому сараю… Они надеются, что одну из них царь возьмет в жены.

Причем, государство занимает первое место по СПИДу. У них каждый четвертый болен. То есть это удивительная страна. Очень всё скрепоносно.