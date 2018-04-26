Лукашенко – президенту Армении: «Белорусы хотят знать правду»

Вечером 25 апреля президенты Беларуси и Армении пообщались по телефону и договорились направить в эту страну журналистов.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Армен Саркисян подробно рассказал о нынешней ситуации в стране, подтвердив, что она остается сложной. Также президент Армении подробно рассказал об истории конфликта, ошибках и недостатках, о ситуации в парламенте.

Президенты условились направить в Армению группу журналистов для объективного освещения происходящих в этой стране событий.

– Белорусы хотят знать правду о ситуации в Армении, – сказал Александр Лукашенко.

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