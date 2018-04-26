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Экономика
26.04.2018
Семен Печенко
Зарплаты от «по700» на Минщине – до отрезвляющих в Витебщине. Найди «свой» район

Белстат опубликовал данные о среднемесячных зарплатах в марте 2018-го. «Салідарнасць» изучила свежие данные.

Несмотря на то, что в сравнении с февралем средняя зарплата выросла, цифры не радуют: ни в одном из областных центров она не превысила заветную планку в 1000 рублей.

Исключение составляют города и районы с традиционно высокими по белорусским меркам зарплатами – Минск, Солигорск, Жодино, Новополоцк, Речица, Островец.

В Витебской области в каждом четвертом районе в марте зарабатывали меньше 300 долларов в эквиваленте.

Далее мы познакомим вас с данными по средним зарплатам в каждой из областей, в областных центрах, а также приведем сведения о самых бедных и самых богатых районах. За основу взят курс доллара по состоянию на 31 марта 2018-го – BYN 1,95 за $ 1.

Брестская область – BYN 784,1/$ 402

Брест – 932,6/478

Самая низкая среднемесячная зарплата зафиксирована в Столинском районе – 606,5/311, самая высокая – в Березовском –

792,4/406.

В пятнадцати из шестнадцати районов средние зарплаты не дотягивают до $ 400.

Витебская область – 764,8/392

Витебск – 842,8/432

Самая низкая среднемесячная зарплата обнаружена в Шарковщинском районе – 521,4/267, самая высокая – в Полоцком – 784,9/403.

Из двадцати одного района лишь один может похвастаться средней зарплатой, превысившей $ 400. В пяти районах зарплаты в марте были ниже $ 300.

Гомельская область – 818,3/420

Гомель – 867,6/445

Речицкий район – лидер по зарплатам на Гомельщине. Фото vetliva.by

Меньше всех в марте зарабатывают жители Кармянского района – 612,1/314, больше всех – жители Речицкого – 959,7/492.

В четырех районах из двадцати одного зарплата превысила $ 400.

Гродненская область – 400

Гродно – 913,2/468

Самые скромные зарплаты в области зафиксированы в Свислочском районе – 605,8/311, самые высокие – в Островецком – 927,9/476.

В пятнадцати из семнадцати районов средние зарплаты не дотягивают до $ 400.

Минская область – 895,2/459

Минск – 1365/700

Самые высокие зарплаты в Минской области (да и по стране в целом) традиционно фиксируются в Солигорском районе – 1321,9/678. Меньше всех в марте зарабатывали жители Копыльского района – 645,7/331.

В восьми районах из двадцати двух зарплаты превысили планку в $ 400.

Могилевская область – 765,1/392

Могилев – 853,6/438

Шкловский район – один из лидеров по зарплатам в регионе

Первое место в области и второе в стране с самой низкой зарплатой занимает Мстиславский район – 552/283. Больше всех зарабатывают в Осиповичском районе – 789,7/405.

В двух районах из двадцати одного зарплаты превысили $ 400, в трех средняя зарплата незначительно превысила планку в $ 300.

Белорусы не оценили радостные отчеты о своих заработках

Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко

 
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