Макаревич: «Потому что гражданам на всё насрать»

Известный музыкант – о том, почему у российских властей сорвало крышу.

– А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, марганцовочка? – пишет Андрей Макаревич в Facebook. – Изо дня в день они ставили над нами эксперименты по запретительству — и это не вызывало никакой реакции.

Были штуки и повеселее телеграма-инстаграма — закон Димы Яковлева, например. И что? Три гнилых интеллигента попытались что-то вякнуть. И всё.

И у них сорвало крышу от полной вседозволенности. Потому что гражданам в целом на всё насрать. Завтра придумают закон чтобы через одного самим в печки прыгать — побежим дрова собирать.