Как Германия пытается справиться с участившимися нападениями на евреев

В центре немецкой столицы 18 апреля трое неизвестных напали и избили двоих евреев.

Это произошло в районе Пренцлауэр-Берг; пострадали 24-летний гражданин Германии и 21-летний израильтянин, оба были в кипах — традиционном головном уборе религиозных евреев.

Участники акции «Мы носим кипу» в Тюрингии. Эрфурт, 25 апреля 2018 года. Фото AFP

«Мы шли по улице, разговаривали о чем-то между собой, когда эти трое начали нас оскорблять», — рассказал один из молодых людей. На снятом им видео слышно, как один из нападавших кричит «Yahudi!» («еврей» по-арабски). Он же начал бить людей в кипах ремнем с криком «Еврей ты или не еврей, давай скажи!».

Все трое убежали, когда услышали, как прохожие вызывают полицию. Израильтянин пытался догнать хулиганов, но в него кинули стеклянную бутылку, он получил легкие ранения. Позже одного из подозреваемых задержали, ему 19 лет.

Центральный совет евреев Германии советует вместо кипы носить бейсболку

После нападения президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер рекомендовал евреям не выходить в кипах поодиночке на улицы крупных городов. Перед лицом антисемитских выходок «было бы правильно показать себя стойкими», заявил он, но разумный совет — «носить вместо кипы бейсболку или какой-нибудь другой головной убор».

В 2015 году Шустер уже выступал с похожими призывами, однако тогда дело касалось только районов компактного проживания иммигрантов из мусульманских стран. В Берлине это прежде всего Новый Кельн, где традиционно селятся выходцы из Турции. Позже Шустер советовал евреям быть осторожными и там, где особенно высокой популярностью пользуется партия «Альтернатива для Германии», которую многие считают близкой к правым экстремистам.

По словам Шустера, если победить открытый антисемитизм не удастся, «это в конце концов станет угрозой для нашей демократии».

Пренцлаэур-Берг относится к восточной части Берлина, ранее входившей в состав ГДР. Эта часть города в целом считается менее благополучной, чем западная, при этом Пренцлаэур-Берг — один из самых спокойных районов немецкой столицы (вероятно, именно поэтому Шустер теперь рекомендует евреям соблюдать осторожность повсюду).

Немецкие политики предлагают выдворять из страны иммигрантов-антисемитов

Многие немецкие политики выступили за ужесточение наказаний по антисемитским статьям. В частности, руководитель парламентской фракции правящей Христианско-демократической партии Фолькер Каудер призвал автоматически выдворять из страны иммигрантов, которые были задержаны по таким делам.

Предложение о выдворении публично поддержало большинство других депутатов, за исключением представителей Левой партии, которые уверены, что антисемитизм «нельзя победить с помощью „выселения“». «Необходимы просвещение и усиленная работа над этой темой в школах», — сказал лидер фракции Дитмар Бартч. «Альтернатива для Германии» нападение в Пренцлаэур-Берге не комментировала.

С марта 2016 года в Германии действует закон, согласно которому из страны можно депортировать любого иммигранта, приговоренного к лишению свободы. Однако в нем предусмотрено множество исключений, из-за которых до трети возможных выдворений так и не происходит. В частности, запрещено депортировать в страну, где идет гражданская война, — таким образом, от депортации защищены, к примеру, все граждане Сирии.

Одновременно из-за антисемитского скандала в Германии закрыли музыкальную премию

В середине апреля в антисемитизме заподозрили организаторов известной музыкальной премии «Эхо». Награду за самый успешный альбом 2017 года получил рэпер Феликс Блуме, известный под псевдонимом Kollegah, и его партнер Фарид Банг, записавшие альбом «Jung, brutal und gutaussehend 3» («Молодой, брутальный и красивый — 3»). В одной из песен с пластинки есть строчка: «Я более стройный, чем заключенный Освенцима», вызвавшая общественное возмущение.

От премии стали один за другим отказываться музыканты, в частности музыкальный директор Берлинской государственной оперы Даниэль Баренбойм. Звезда немецкого рока Мариус Мюллер-Вестернхаген также отказался от врученных ему премий, но заявил, что рэперы не антисемиты, а «просто до ужаса невежественные». 25 апреля оргкомитет «Эха» решил ликвидировать премию.

Немцы вышли на акции солидарности с жертвами нападений

Точных сведений о количестве антисемитских инцидентов в Германии нет. Независимый немецкий Центр исследований и информации по вопросам антисемитизма заявлял о 516 случаях в Берлине в 2016 году и 947 случаях — в 2017-м, среди них 18 вооруженных нападений. Полиция располагает данными только о 288 инцидентах за 2017 год, но признает, что число нападений растет.

В знак солидарности с жертвами нападений в Берлине 25 апреля прошла акция «Мы носим кипу» — ее участники вышли на улицы в этом головном уборе. Аналогичные акции состоялись еще в нескольких крупных городах Германии, в том числе в Кельне, Эрфурте и Франкфурте-на-Майне.