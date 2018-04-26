Что влечет сталкеров в зону отчуждения? Фотоблог о жизни вокруг Чернобыля

Сегодня около 5 миллионов человек в России, Польше, Беларуси и Украине живут на землях, которые признаны загрязненными радиацией. Фотограф Денис Синяков вместе с Greenpeace побывал в этих местах и рассказал, как люди продолжают возделывать здесь поля, пасти скот, собирать ягоды и ловить рыбу.

КПП на въезде в город-призрак Припять. Посетить зону отчуждения можно только в сопровождении гидов. Но здесь часто можно встретить сталкеров, которые незаконно проникают на территорию.

Распятие Христа установлено на въезде в город Припять. Несколько лет энтузиасты возводили этот крест. Теперь это одна из достопримечательностей, наравне с колесом обозрения и сохранившимися мозаиками.

Фойе центральной больницы Припяти. Некоторые помещения больницы по-настоящему опасны для посещения, например, душевые. Видимо, в них отмывали одежду ликвидаторы Чернобыльской аварии. Но число туристов, которые хотят туда попасть, растет год от года.

Розалия Отрошко была учительницей русского и украинского языков и единственной жительницей села Залесье, которое находится в зоне отчуждения. На протяжении последних десятилетий ее навещали только туристы. В конце 2015-го она умерла, а ее дом сгорел. Новых поселенцев здесь нет. Так что через пару десятков лет местных жителей в зоне отчуждения, скорее всего, не останется.

Иван Семенюк, самосел в деревне Парышев. Один из немногих, кто решился переехать в зону отчуждения. Здесь есть деревни, меньше пострадавшие от радиации, чем те, что находятся за пределами зоны.

Рыба, выловленная в пруду в Брянской области, продается на несанкционированном рынке в городе Новозыбков. О загрязнении продуктов судить довольно сложно, так как на стихийном рынке нет санитарного контроля. Но продавцы не скрывают, что рыбачат и собирают грибы в местах, где промысел запрещен.

Спелые тыквы лежат на поле в деревне Красная Поляна, Брянской области, в двухстах километрах от Чернобыльской АЭС. Деревня, как и многие соседние населенные пункты, попала в зону радиоактивного заражения, но не была отселена. Ее жители получают надбавку к пенсии.

Семья из деревни Старое Село Ровненской области Украины. Люди здесь вынуждены пасти скот на заболоченных местах, где цезия традиционно больше, так как пригодные пастбища заняты сельскохозяйственными посадками. Раньше продукты в детские сады и школы завозили из других областей Украины, но из-за кризиса люди все чаще используют продукты собственного производства.

Палова раёнаў Беларусі закранута чарнобыльскай катастрофай