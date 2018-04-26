«Бавария» проиграла «Реалу» в Мюнхене

25 апреля состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 2017/18 между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом».

Это был день, когда немецкому клубу катастрофически не везло. «Бавария» владела преимуществом на протяжении большей части матча, но… Две травмы ключевых игроков уже к 34-й минуте впоследствии вылились в две ошибки мюнхенской обороны, воспользовавшись которыми «Реал» забил два гола.

Хозяева тоже могли отличиться гораздо больше, чем 1 раз. Но всё время не хватало чуть-чуть – то точности, то удачи.

Бавария (Мюнхен, Германия) – Реал (Мадрид, Испания) – 1:2 (Киммих, 28 – Марсело, 44, Асенсио, 57)

Однако нет сомнений в том, что немцы еще дадут бой в Мадриде. Ответный матч состоится 1 мая.